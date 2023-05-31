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Верка Сердючка с Мамой погрызлись в киевском метро

Анна Подгорная
31 мая 2023, 19:41 обновлено 31 мая, 19:41
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"Конфликт" между Данилко и Белоконь возник прямо на эскалаторе, и чуть не перерос в драку.
Андрей Данилко, Инна Белоконь, Верка Сердючка с мамой
Андрей Данилко и Инна Белоконь разыграли ссору в метро / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka

Украинскую певицу Верку Сердючку с ее Мамой объединяют доверительные отношения - за многие годы, проведенные вместе на сцене, они превратились в один слаженный механизм, который дарит людям радость.

То же самое можно сказать и про Андрея Данилко с Инной Белоконь, в которых Верка с Мамой превращаются за пределами сцены. Артисты знают друг друга много лет, столько же они дружат. Поклонники привыкли видеть обе "парочки" лишь в позитивном ключе.

Однако оказалось, что между ними бывают и ссоры. Правда, и здесь не обошлось без юмора.

видео дня

На канале Верки Сердючки в TikTok появилось видео, снятое в киевском метро, с названием "Кто из вас?". В кадре Данилко мирно поднимается по эскалатору, в то время как Белоконь пытается его опередить - толкается и вырывается вперед. За это артист толкает ее в спину, но и "мама" не промах - начинает отбиваться от него рюкзаком.

Смотрите видео про "конфликт" между Андреем Данилко и Инной Белоконь:

Напомним, ранее Андрей Данилко выразил мнение, что правящая верхушка РФ на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах РФ, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто сняты с чужого плеча.

До того Данилко рассказал, почему, на его взгляд, диктатор Путин начал войну в Украине.

Другие новости:

шоу-бизнес Верка Сердючка Андрей Данилко Инна Белоконь новости шоу бизнеса
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