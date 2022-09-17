Вера Брежнева окончательно порвала все связи с Россией

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева решила разорвать все свои последние связи с Россией, которая ведет страшную и кровопролитную войну в Украине, убивая мирных граждан и детей.

Как сообщает ТСН, еще в начале июня, экс-менеджер Брежневой сообщила, что она разорвала все отношения с Россией и больше туда не вернется.

Однако, как сообщили РосСМИ, к этому моменту, певица все еще была зарегистрирована в квартире ее родственника в пригородной рабочей деревне Некрасовское. Она прожила там последние 20 лет. Несколько лет назад Брежнева зарегистрировалась в Москвском регионе у своих родственников, чтобы тогда ее не депортировали из страны.

Тем не менее, певица отправила отказ от регистрации в этой квартире в федеральную миграционную службу. Сообщается также, что до этого Брежнева пыталась получить российское гражданство, но у нее не вышло. Теперь же звезда пытается получить гражданство Италии.

Следует отметить, что у Брежневой есть две элитные квартиры в Филях (70 квадратов) и в Пресне (100 квадратов). Эти квартиры певица, сорее всего, продаст.

Напомним, ранее Вера Брежнева поделилась на своей странице в Instagram редким сэлфи.

Актриса свернула свою концертную деятельность на время войны, посвятив все свое время волонтерству. Она помогает украинским беженцам справиться с лишениями, на которые их обрекли вражеские войска.

Брежнева показала, как выглядит сейчас. На снимке, сделанном, вероятно, в зеркале, она предстала в мешковатых джинсах, черном топе и свободной рубашке. Волосы артистка собрала на затылке в изящную прическу.