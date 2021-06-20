Вера Брежнева и Меладзе спели про "страдания" и разгуливали по Киеву

Вера Брежнева с мужем приехала в Киев / Instagram

Вера Брежнева на днях презентовала новую песню "Розовый дым", которая получилось лирической и эмоциональной: о разочарованиях и крахе иллюзий.

Примечательно, что сама певица приехала в Киев, где и состоялся релиз трека. Она даже посетила утренний эфир канала Украина и успела поговорить не только о творчестве, но и раскрыть секреты питания.

Артистка прибыла в Киев не одна, а с мужем Константином Меладзе. Она показала в Instagram редкие кадры с супругом из авто, колеся по киевским улицам.

К слову, мужскую партию в новом треке певицы исполнил сам Константин, поэтому Вера с мужем решили воспроизвести фрагмент композиции, сидя в авто.

"Врываемся в выходные", - подписала задорное видео певица.

Звезда ответила на вопросы подписчиков и рассекретила некоторые подробности о своей новой работе. Вера призналась, что съемки клипа будут проходить в Киеве на днях, режиссером видео выступит Алан Бадоев. Если релиз композиции проходил в столице Украины, то премьера запланирована на фестивале "Жара" в Баку.

Так, на вопрос, связан ли трек с событиями из жизни артистки или просто отражает нынешнюю реальность, она отреагировала.

"Все вместе", - кратко ответила певица.

Также подписчики Брежневой поинтересовались, чьи страдания "зарифмованы" в песне "Розовый дым".

"Зубные", - с юмором отреагировала Вера.

Также Брежнева уточнила, что под словооечанием "розовый дым" следует понимать иллюзии.

Певица показала эффектный совместный образ с мужем. Пара выбрала total-black-образы. Вера предпочла кокетливое платье с короткой пышной юбкой, рукавами-буфами и вырезами в области талии. Она дополнила образ удобными и стильными кедами.

Напомним, до этого, в марте нынешнего года, Вера Брежнева порадовала поклонников видеоклипом на песню Ты не один.

Как говорила певица, он снят в необычном последнее время для нее стиле - картинка специально сделана похожей на "розовый мир снов". А сама Вера Брежнева предстала в total white образе, примерив брючный оверсайз костюм.