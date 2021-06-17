Вера Брежнева выпустила новую евродиско-песню для летних плейлистов

Вера Брежнева

Знаменитая украинская певица (солистка золотого состава герлз-бенда ВИА Гра) Вера Брежнева выпустила новую композицию і lyric-видео на нее - Розовый дым.

"Моя музыка - это состояние души. Каждая песня, которая рождается, резонирует с тем, что происходит внутри меня. И сейчас я именно в таком состоянии. Просто сняла розовые очки, выросла", - рассказала она.

Брежнева уверена, что Розовый дым - отличный танцевальный бэнгер, которому самое место в летнем плейлисте. Трек специально сделан в стиле "евродиско", пронизанном синт-звуком и атмосферой 80-х.

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Напомним, до этого, в марте нынешнего года, Вера Брежнева порадовала поклонников видеоклипом на песню Ты не один.

Как говорила певица, он снят в необычном последнее время для нее стиле - картинка специально сделана похожей на "розовый мир снов". А сама Вера Брежнева предстала в total white образе, примерив брючный оверсайз костюм.