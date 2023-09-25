Венсан Кассель закрутил роман с девушкой, похожей как две капли воды на его бывшую Кунаки

Новая девушка Касселя уже во всю блистает на мировых подиумах, и это только начало ее карьеры.

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Кассель нашел себе новую девушку / Коллаж Главред, фото с соцсетей Тины Кунаки и Малики Лубек

Не так давно стало известно о разрыве отношений между французкими актером Венсаном Касселем и моделью Тиной Кунаки. Теперь же в соцсетях появилась информация, что Венсана заметили на вечеринке с 28-летней моделью Маликой Лубек, которая очень похожа на бывшую жену актера.

Что известно о Малике Лубек

Девушка родом из заметной семьи. Её мама добилась выдающегося успеха во Всемирной организации здравоохранения и в настоящее время занимает должность министра по вопросам женщин и семьи в правительстве Джибути.

Кроме того, у этой молодой дамы имеются три высших образования в сфере инженерии и технического обслуживания, а также ученая степень по физике и диплом по материаловедению.

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В 2013 году она прибыла во Францию, чтобы начать обучение в университете, и там её выдающаяся внешность и необычная красота привлекли внимание модельных агентств.

Сейчас её модельная карьера находится в стадии активного развития, и она все чаще представляет известные модные бренды, участвует в фотосессиях и дефиле. Несмотря на то, что она не так часто обновляет свои социальные медиа, время от времени Малика всё же делится своими профессиональными достижениями и великолепными фотографиями.

Напомним, Венсан Кассель и Тина Кунаки расстались после пяти лет брака, в котором родилась их дочь Амазони. Супруги даже удалили все совместные фото, которыми донедовна радовали подписчиков в Instagram.

Напомним, ранее французская модельТина Кунаки позировала для обложки февральского номера ELLE Ukraine.

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