"Вела себя агрессивно": известную певицу засняли пьяной в дым после концерта

Lida Lee сейчас переживает не лучшие времена и заливает это алкоголем, сообщает инсайдер.

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Lida Lee напилась в баре из-за проблем в личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Украинская певица, участница "Голосу країни" и "Танців з зірками", Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) весной 2023 года завершила длительный роман. Среди причин для расставания она назвала отсутствие логического продолжения отношений - она ждала предложения руки и сердца, но бывший возлюбленный так и не решился на этот шаг.

С тех пор артистка на публике сообщала, что не против одиночества, однако это оказалось совсем не так. Недавно в руки Униан попало видео, которое засняла зрительница после концерта Лиды Ли в одном из развлекательных заведений.

В кадре певица сидит за барной стойкой и употребляет алкогольные напитки. При этом поведение Скорубской намекало на ее сильное опьянение.

Как сообщает инсайдер, в последнее время алкоголь - самый частый способ для Лиды Ли снять эмоциональное напряжение. Стресс артистка переживает на фоне проблем на личном фронте. "Каково было удивление увидеть Лиду Ли в нетрезвом состоянии, пила из бутылки, прямо из горла, вела себя немного агрессивно. Она сорвалась, жестко сидит на алкоголе, напиваясь после выступления", - утверждает источник.

Смотрите видео Lida Lee в баре:

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