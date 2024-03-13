Ведущая Надежда Матвеева вырвала микрофон у журналистки: причину назвали

Известная ведущая Надежда Матвеева отобрала микрофон из рук журналистки радио "Люкс ФМ" Наталии Тур, а все из-за вопроса о ее бойфренде.
"Недавно в сети прошла информация, что ваш сын записался в ряды Вооруженных сил Украины. Как вы как мама это приняли, какое ваше эмоциональное состояние? И поддержали ли вы сына в этом вопросе?" – спросила журналистка у Матвеевой, на канале "Люкс ФМ" опубликовали видео с инцидентом.
"Следующий вопрос. У вас неправильная информация", – сказала ведущая.
"Не записался он в ряды ВСУ?" – уточнила Тур.
"Неправильная информация у вас относительно этого. Не знаю, где вы ее взяли, – ответила Надежда. – Следующий вопрос".
"Вы нарвались на хейт – вас критиковали за отношения с младшим на 20 лет мужчиной..." – начала говорить журналистка.
В этот момент Матвеева выхватила из ее рук микрофон и потянула его на себя.
"До свидания", – заявила ведущая,.
Надежда отбросила микрофон в сторону журналистки и ушла.
"Это такое свинство", – заявила Матвеева, заявив, что они договорились говорить о мероприятии, которое она посетила.
Смотрите видео с инцидентом Матвеевой и журналисткой:
Кто такая Надежда Матвеева?
Надежда Матвеева - украинская теле- и радиоведущая, журналистка, редактор. Работала:
ведущей и редактором прямого эфира на радио, редактором развлекательных программ и ведущей авторских программ на телевидении (г. Кременчуг),
шеф-редактором газеты (г. Черкассы),
ведущей утреннего шоу "Будильники на Русском" ("Русское Радио", Киев),
ведущей "Все будет хорошо" и "Все будет вкусно",
ведущей бекстейджа Национального отбора на Евровидение.
Ведет собственное онлайн-шоу "Утро с Надеждой".
Участница танцевального конкурса "Танцы со звездами". С 2020 года – ведущая проекта "Невероятная правда о звездах".
Добавим, недавно украинский ведущий Орест Дрималовский во время прямого эфира заявил, что он меняет свою жизнь и идет служить в ВСУ.
А также Надежда Матвеева порадовала поклонников теплым фото с Валерием Залужным и его супругой.
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