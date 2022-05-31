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Ведущая и певица Астровская, которая молчит о войне, рассказала о родах и рассекретила имя ребенка

31 мая 2022, 19:02

Певица продолжает молчать о войне в Украине.

Алина Астровская
Алина Астровская впервые стала мамой / instagram.com/alina_astrovskaya_

Украинская телеведущая и певица Алина Астровская, которая также как и ее коллега, молчит о войне в Украине, потому что живет и работает в напавшей россии, поделилась новостью о родах и даже немного "засветила" лицо своего сына.

Певица стала мамой еще в марте, сообщила она на своей странице в Instagram.

По словам Астровской, рожать ей понравилось, потому что произошло это быстро и без боли.

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"Классно! Хочу еще", - заявила Алина.

На этой фото даже немного видно лицо ребенка. Фото Instagram

Певица и ее избранник стали родителями мальчика, которого назвали Тео.

Отметим, что Астровская изначально избрала риторику "власть не может договориться" и "я за мир". Но так и не заявила, что эта россия начала полномасштабное вторжение и что это россияне насилуют и убивают украинских женщин и детей.

Напомним, ранее украинка Регина Тодоренко, которая живет и работает в россии, а также, которая хранит молчание относительно российского военного вторжения на территорию Украины, рассказала российским СМИ, отчего же ей сейчас "очень тяжело".

"Мне сегодня очень сложно. Я плюс десять килограммов уже. Мне в принципе тяжело сейчас по жизни", - пожаловалась бедная телеведущая.

Алина Астровская
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