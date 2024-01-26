Вдова основателья Playboy Хью Хефнера раскрыла его последние слова перед смертью

Медиамагнат, основатель и шеф-редактор журнала Playboy Хью Хефнер скончался в 2017 году в возрасте 91 года. Он прожил долгую, противоречивую но яркую жизнь, о которой до сих пор ходят легенды.
Некоторые из них решила развеять вдова Хефа - модель Кристал Харрис (Хефнер). Пара поженилась в 2012 году, когда медиамагнату было 86, а его невесте 26. Недавно Кристал выпустила мемуары под названием "Только хорошие вещи: выжить с Playboy и найти себя", в которых рассказала про жизнь с Хефнером.
В своей книге женщина признается, что не была влюблена в мужа в широком понимании этого слова, намекая, что тогда была слишком молода, чтобы это понять. Кроме того она раскритиковала "токсичную объективацию и мизогинию" которая цвела буйным цветом в особняке Playboy в Лос-Анджелесе. Об этом рассказывает New York Post.
Особое внимание Кристал уделила последним дням жизни мужа. Общепринятая версия смерти Хью Хефнера - естественные причины. Его же вдова утверждает, что перед своим уходом основатель Playboy страдал от тяжелой формы кишечной инфекции - "высокоустойчивой к антибиотикам и трудно поддающейся лечению".
Последними словами легендарного Хефа, согласно мемуарам его вдовы, было: "Я в порядке", когда ему вводили очередную дозу антибиотиков через капельницу.
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