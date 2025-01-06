Василий Вирастюк показал младшую на 11 лет возлюбленную-красавицу

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- Василий Вирастюк провел время с друзьями
- Спортсмен засветился со своей любимой
Украинский спортсмен Василий Вирастюк решил поделиться с поклонниками семейным контентом.
На своей странице в соцсетях Василий показал лицо своей возлюбленной Ирины, которая младше него на 11 лет. Отметим, у пары есть общий сын, также у спортсмена трое детей от бывшей жены.
Ранее Вирастюк не показывал свою избранницу, но в новогодние праздники все же решил познакомить ее со своими поклонниками.
Как стало известно, Василий провел время с друзьями и Ириной. Спортсмен показался с возлюбленной за праздничным столом, выбрав футболку цвета хаки, а Ирина показалась в черной майке и в серой кофте на замок.
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Отметим, как сообщал Главред, Юлия Санина рассказала о том, что начался новый этап коллектива The Hardkiss. Также на странице группы опубликовали пост о том, что концерт на НСК "Олимпийский" в Киеве отменяется.
Напомним, украинская певица Алина Гросу показала новый снимок с мужем, личность которого она скрывает. Певица традиционно скрыла его лицо, но поклонники уже догадались, кто он.
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Кто такой Василий Вирастюк?
Василий Вирастюк – украинский актер, силач, народный депутат IX ст. (партия Слуга народа), заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титулов "Самый сильный человек Украины" (2000, 2001, 2002, 2003, 2006, 2007) и "Самый сильный человек мира" (2004). Член сборной Украины, завоевавшей титул "Самая сильная нация мира" в 2003 и 2004 годах. Почётный президент Федерации стронгмена Украины.
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