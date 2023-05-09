Валерия призвала и дальше убивать украинцев, ведь "бог на нашей стороне"

Путинская певица Валерия "душевно" обратилась к убийцам, добавив, что с "ними бог".

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Певица Валерия / Фото BFM.ru

Российская певица, путинистка, которая поддерживает убийства мирных жителей в Украине Валерия появилась на видео, где поздравила россиян с "днем победы", а также сообщила, что с "ними Бог".

Обращение певицы опубликовало Минобороны страны-агрессора. Она пожелала воинам побыстрее "возвращаться" домой.

"Дорогие наши воины, я поздравляю вас с праздником, с Днем великой Победы. Пусть подвиг наших предков вдохновляет вас. И скорее возвращайтесь домой: туда, где вас любят, ждут, каждый день молятся о вас, возвращайтесь целыми и невредимыми. Да будет так! Бог на нашей стороне, с праздником, мои дорогие", — говорит Валерия, которая оправдывает убийства мирных украинцев.

видео дня

Очевидно, что певица пытается выслужиться перед российскими властями, в контексте последних событий, касающихся ее мужа. Ранее ее супруг Иосиф Пригожин в разговоре с бывшим сенатором Фархадом Ахмедовым жестко критиковал террористические российские власти, о чем свидетельствует слитая в сеть запись.

Видео о том, как Валерия поздравила российских оккупантов:

Как сообщал Главред, ранее в сеть попал якобы разговор российского продюсера Иосифа Пригожина и бывшего члена Совета федерации РФ Фархада Ахмедова, во время которого они в нецензурных выражениях оскорбляют Путина, его приближенных и критикуют террористическую власть РФ. Полную версию можно прослушать тут.

Пригожин и Ахмедов выражают обеспокоенность тем, что преступления Путина против Украины неизбежно приведут к краху РФ, а те, кто его поддержал, уже считаются преступниками. Их пугают перспективы понести наказание вместе с президентом страны-агрессора.

Ранее стало известно о том, что путинской певичке, которая вместе со своим Шреко-мужем поддерживает полномасштабное вторжение России в Украину Валерии, никак не могут поставить диагноз. Как написало российское пропагандистское СМИ, российская исполнительница заболела еще в январе, но врачи не смогли выяснить, чем именно заболела путинистка и любительница войны.

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