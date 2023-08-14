Валентина Талызина грязно оскорбила Лию Ахеджакову за поддержку Украины

В "Иронии судьбы" Валентина Талызина и Лия Ахеджакова сыграли подруг, но в реальной жизни одна готова топтать другую.

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Валентина Талызина назвала Лию Ахеджакову приспособленкой без таланта / коллаж: Главред, фото: Скриншот, imdb.com

Советская и российская актриса Валентина Талызина внесена в базу "Миротворец" и в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В 2014 году она поддержала аннексию Крыма, а в феврале 2022 - войну в Украине.

Как и большинство пропутинских артистов, сейчас пенсионерка Талызина зарабатывает свои крохи внимания на хейте тех, у кого хватило чести и совести назвать рф агрессором и осудить войну в Украине. Среди излюбленных целей - актриса Лия Ахеджакова. Недавно вокруг нее вновь разгорелся скандал, когда артистка вышла на сцену с флагом Украины.

Талызину от поступков бывшей коллеги покоробило. В интервью для "Эмпатии Манучи" актриса-путинистка опустилась до оскорблений Лии Меджидовны, дескать таланта у нее никогда не было, а популярность она заработала исключительно умением оказываться в нужное время в нужном месте, и заводить дружбу с полезными людьми.

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"Про неё я хочу сказать, что она - не актриса. Она - типаж. Маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", - заявила Валентина Талызина.

Ранее на Ахеджакову напали во время спектакля: когда артистка была на сцене "Современника", к ней прорвался неадекватный мужчина. Она обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Позже россияне отомстили Ахеджаковой за поддержку Украины. Лию Меджидовну лишили главного в ее жизни - ее театра. Впрочем, даже это не заставило ее завершить актерскую карьеру.

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