В восторге от красоты: Трамп сделал признание Кейт Миддлтон

Дональд Трамп рассыпался в комплиментах Кейт Миддлтон во время визита в Англию.

Трамп признался Кейт Миддлтон / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Президент Трамп был в восторге от красоты Кейт Миддлтон во время своего государственного визита в среду.

Принцесса Уэльская и принц Уильям поприветствовали президента Соединенных Штатов и его супругу, первую леди Меланию Трамп, на территории Виндзорского замка во время государственного визита лидера США в Великобританию.

Пожимая друг другу руки, Трамп сказал улыбающейся Миддлтон: "Ты прекрасна, так прекрасна", пишет Page Six.

Затем обе пары направились в Виндзорский замок. Уильям положил руку на спину жены, чтобы помочь ей.

Посмотреть фото официальной встречи лидеров двух стран можно посмотреть тут

Там их встретили король Карл III и его жена, королева-консорт Камилла.

Во время визита Миддлтон была одета в темно-красное пальто с подходящей шляпой и коричневые туфли-лодочки, а Уильям — в длинное черное пальто и темно-синие брюки.

Тем временем Трамп и Мелания продемонстрировали единство, надев темные костюмы со сливовыми акцентами. Первая леди была одета в широкополую шляпу темного оттенка, которую Трамп сочетал с фиолетовым галстуком.

Недавно Главред писал о том, что Кейт Миддлтон вернулась в больницу, где лечила рак. Там она встретилась с пациентами, чтобы выразить свою поддержку и лично поблагодарить персонал за их "исключительную заботу, поддержку и сочувствие" за последние 12 месяцев.

В свою очередь принц Уильям также показал невероятно стильную и свежую Кейт. Он опубликовал трогательную публикацию к 43-летию своей "невероятной" жены.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

