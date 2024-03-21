В ванне без Пугачевой: Максим Галкин показал, как отрывался на отдыхе

Российский комик Максим Галкин, который публично осудил вторжение РФ в Украину и покинул с семьей страну-оккупанта, поделился архивными фотографиями отдыха в горах.
На своей странице в Instagram Галкин опубликовал подборку снимков и коротко подписал их:
"Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался".видео дня
На фото Галкин запечатлен в ванне, на лыжах, а также горный пейзаж. Отметим на снимках не видно его жены Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы. Возможно, они остались за кадром или же артист отдыхал сам.
Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
Добавим, недавно в росСМИ появились новости о том, что Максим Галкин готов выступить для россиян на частной вечеринке, но за баснословную сумму в 100 тыс. евро. Кроме того артисту и его команде заказчик должен оплатить перелет бизнес-классом.
А также Максим Галкин порадовал поклонников снимком своей дочери Лизы. Девочка с ранних лет удивляла подписчиков Максима Галкина своим умом и красотой. А теперь она превращается в прекрасную юную девушку.
Читайте больше о Галкине:
- Пугачева умилила Сеть свежими фото детей от Галкина
- Пугачева не в России: Галкин поделился свежим фото
- "Моральные уроды": путинист-исполнитель роли Шерлока Холмса резко наехал на Пугачеву с Галкиным
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред