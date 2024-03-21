В ванне без Пугачевой: Максим Галкин показал, как отрывался на отдыхе

Галкин показал свой отдых в горах, но на снимках не было ни Пугачевой, ни детей.

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Максим Галкин показал отдых в горах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский комик Максим Галкин, который публично осудил вторжение РФ в Украину и покинул с семьей страну-оккупанта, поделился архивными фотографиями отдыха в горах.

На своей странице в Instagram Галкин опубликовал подборку снимков и коротко подписал их:

"Из горнолыжных воспоминаний. Давно не катался". видео дня

На фото Галкин запечатлен в ванне, на лыжах, а также горный пейзаж. Отметим на снимках не видно его жены Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы. Возможно, они остались за кадром или же артист отдыхал сам.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Добавим, недавно в росСМИ появились новости о том, что Максим Галкин готов выступить для россиян на частной вечеринке, но за баснословную сумму в 100 тыс. евро. Кроме того артисту и его команде заказчик должен оплатить перелет бизнес-классом.

А также Максим Галкин порадовал поклонников снимком своей дочери Лизы. Девочка с ранних лет удивляла подписчиков Максима Галкина своим умом и красотой. А теперь она превращается в прекрасную юную девушку.

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