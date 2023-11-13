Галкин показал свою прекрасную дочь Лизу

Российский комик, признанный иностранный агентом за критику войны в Украине и правящей верхушки страны-оккупанта, Максим Галкин, порадовал поклонников их семьи свежими фото своей дочери Лизы.
Девочка с ранних лет удивляла подписчиков Максима Галкина своим умом и красотой. А теперь она превращается в прекрасную юную девушку, которая также как и раньше, восхищает поклонников семьи.
На своей странице в Instagram, Галкин показал улыбающуюся Лизу, которая сидит на диване. На девочке надета свободная белая рубашка и светлые джинсы. Она открыто смотрит в камеру и широко улыбается.
Сам Максим Галкин закрыл возможность комментировать пост, очевидно опасаясь негативных комментариев своих сограждан.
На фото - дочь Лиза Максима Галкина и Аллы Пугачевой:
Напомним, ранее звукорежиссер Игорь Лалетин, с которым Пугачева сотрудничала многие годы рассказал, зачем Пугачева приезжала в террористическую Россию. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".
Ранее украинская ведущая и журналистка Наталья Мочейчук рассказала, что Пугачева и Галкин отказались давать ей интервью, когда они случайно встретились в Юрмале.
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