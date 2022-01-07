В США умер легендарный режиссер фильмов "Последний киносеанс" и "Маска"

Питер Богданович / Reuters

В Лос-Анджелесе скончался легендарный кинематографист Питер Богданович ‒ режиссер фильмов "Бумажная луна" и "Последний киносеанс". Об этом сообщает отраслевое издание The Hollywood Reporter.

Классик американского кино скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 82 лет. Об этом изданию рассказала его дочь от брака с Полли Плэтт.

Богданович являлся одним из лидеров американского кинематографа в 1970-годах ‒ так называемого Нового Голливуда. Он был номинирован на Оскар за картину "Последний киносеанс" и на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за "Маску" (с певицей Шер в главной роли). Режиссер также известен своими книгами о кино и небольшими ролями в сериалах и фильмах ("Другая сторона ветра", "Клан Сопрано").

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в возрасте 58 лет умер режиссер фильма "Далласский клуб покупателей" Жан-Марк Валле. Он получил премию "Эмми" и премию Гильдии режиссеров Америки (DGA) за сериал "Большая маленькая ложь".