В США расстреляли попуярного молодого актера

Джонни Вактор стал свидетелем ограбления и был застрелен прямо посреди улицы.

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Актера застрелили при попытке ограбления / Коллаж Главред, фото Instagram/ johnnywactor

Актер сериала "Главная больница" Джонни Вактор скончался после того, как его застрелили во время попытки ограбления в центре Лос-Анджелеса.

Как пишет Page Six, ему было 37 лет.

Мать Вактора Скарлетт, рассказала, что он был убит рано утром в субботу после того, как он и его коллега предположительно поймали троих подозреваемых, пытавшихся украсть каталитический нейтрализатор из его машины.

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Актер был смертельно ранен, когда столкнулся с ними, хотя власти сказали его матери, что он не сопротивлялся.

Офицеры полиции Лос-Анджелеса прибыли в район бульвара Пико и улицы Хоуп около 3:25 утра в субботу.

Прибыв на место, они обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. Позже Вактор был объявлен мертвым в местной больнице.

В воскресенье его агент Дэвид Шаул поделился заявлением о смерти актера, сообщив Variety: "Джонни Вактор был выдающимся человеком. Не просто талантливый актер, преданный своему делу, а настоящий моральный пример для всех, кто его знал.

"Это упорный труд, упорство и готовность никогда не сдаваться. Взлеты и падения сложной профессии он всегда держал подбородок и продолжал стремиться к лучшему, чем мог. Время, проведенное с Джонни, было привилегией, которую мы хотели бы пожелать всем. Он буквально отдал бы тебе рубашку со своей спины", - добавил он.

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