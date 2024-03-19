В школах России будут изучать песни Газманова и Любэ

В террористической России, в рамках "патриотического" воспитания, в школах предлагают изучать пропагандистские песни пропутинских артистов.
По информации одного из российских провластных телеграмм-каналов "Не Малахов", Госдума РФ предлагает на школьных уроках музыки изучать песни группы "Любэ", Олега Газманова и молодого, но уже очень патриотичного певца SHAMAN.
"Народные избранники считают, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. В Минпросвещения уже заявили, что готовы изменить программу по предмету "Музыка", - пишут пропагандисты.
Канал также шутит, что теперь для исполнения подобного репертуара в школах России, придется носить "спецодежду". "А теперь придется покупать кожаные лосины с микрофоном, белый парик и шашку. Все это со сменкой в пакете таскать. Да еще небось и сальто разучивать. Для передачи сценического лука", - осознают всю комичность ситуации пропагандисты.
Кто такой Shaman
Ярослав Дронов, более известный как Shamаn — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу "Фактор А", а в 2014 году — на российской версии шоу "Голос". В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним Shaman и является постоянным участником пропагандистских концертов, а также активно поддерживает войну в Украине.
Сам воевать не идет, так как, по его словам, его не пускает жена. Прославился благодаря войне в Украине, а также исполнению хита "Я русский".
Отметим, ранее певец и участник политическо-песенных вакханалий на Красной Площади террористической Москвы Олег Газманов, который активно поддерживает политику убийцы-Путина, засветился на отдыхе. Но не в российской Анапе, а в Дубае.
Напомним, 7 января2023 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против известных артистов РФ - в том числе Киркорова и Михалкова.
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