Теперь вместо "Калинки", российские школьники будут горланить "Прорвемся, опера!".

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"Достойные" музыканты "достойной" страны / Коллаж Главред, фото Википедия, Газета.ру

В террористической России, в рамках "патриотического" воспитания, в школах предлагают изучать пропагандистские песни пропутинских артистов.

По информации одного из российских провластных телеграмм-каналов "Не Малахов", Госдума РФ предлагает на школьных уроках музыки изучать песни группы "Любэ", Олега Газманова и молодого, но уже очень патриотичного певца SHAMAN.

"Народные избранники считают, что патриотические песни привьют детям чувство любви к Родине и гордости за страну. В Минпросвещения уже заявили, что готовы изменить программу по предмету "Музыка", - пишут пропагандисты.

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Канал также шутит, что теперь для исполнения подобного репертуара в школах России, придется носить "спецодежду". "А теперь придется покупать кожаные лосины с микрофоном, белый парик и шашку. Все это со сменкой в пакете таскать. Да еще небось и сальто разучивать. Для передачи сценического лука", - осознают всю комичность ситуации пропагандисты.

Кто такой Shaman Ярослав Дронов, более известный как Shamаn — российский исполнитель, композитор и автор песен. В 2013 году Дронов выступал на шоу "Фактор А", а в 2014 году — на российской версии шоу "Голос". В 2020 году Дронов взял сценический псевдоним Shaman и является постоянным участником пропагандистских концертов, а также активно поддерживает войну в Украине. Сам воевать не идет, так как, по его словам, его не пускает жена. Прославился благодаря войне в Украине, а также исполнению хита "Я русский".

Отметим, ранее певец и участник политическо-песенных вакханалий на Красной Площади террористической Москвы Олег Газманов, который активно поддерживает политику убийцы-Путина, засветился на отдыхе. Но не в российской Анапе, а в Дубае.

Напомним, 7 января2023 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против известных артистов РФ - в том числе Киркорова и Михалкова.

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