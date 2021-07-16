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В Сети появились первые отзывы на фильм Отряд самоубийц 2

16 июля 2021, 16:31

В мире начались премьеры фильма Джеймса Ганна Отряд самоубийц: Миссия навылет.

Отряд Самоубийц 2
Отряд Самоубийц 2 / Warner Bros

Критики высказали свое мнение по поводу нового фильма DC Films, который перезаписывает вселенную первого Отряда самоубийц.

Как сообщает ScreenRant, новую ленту стоит считать перезагрузкой или продолжением оригинального фильма Дэвида Айера 2016 года, Отряд самоубийц.

Несколько критиков получили ранний доступ к просмотру Отряда самоубийц 2. Теперь эмбарго снято, и первые отзывы о фильме, не содержащие спойлеров, доступны в интернете.

"Отряд Самоубийц абсолютно безумен. Чертовски жестокий, непристойный, беспощадный. Джеймс Ганн полностью раскрылся. Иногда это ошеломляет. В нем есть моменты души, юмора, действия, эмоций… всего этого. Безжалостный. Нет ничего подобного. Проклятие!".

"Я провел ЛУЧШЕЕ время, просматривая "Отряд самоубийц" – это кинокомикс, который вылезает из кожи, и мне это нравится. Он масштабный, смелый и визуально потрясающий. Вы увидите, как корни Джеймса Ганна разрослись повсюду. Это жестоко, но весело. Злой, но в то же время очень милый", - рассказал Эрик Дэвис с портала Rotten Tomatoes.

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Эрик Дэвис с портала Rotten Tomatoes был потрясен увиденным: "Я провел ЛУЧШЕЕ время, просматривая "Отряд самоубийц" – это кинокомикс, который вылезает из кожи, и мне это нравится. Он масштабный, смелый и визуально потрясающий. Вы увидите, как корни Джеймса Ганна разрослись повсюду. Это жестоко, но весело. Злой, но в то же время очень милый."

Премьера фильма в Украине состоится 5 августа 2021 года, и украинские обзоры и рецензии появятся после того, как на экраны выйдет первый сеанс.

Ранее Марго Робби заявила, что устала от Харли Квинн и готова бросить роль.

Ранее вышел первый трейлер фильма Отряд самоубийц 2 и рассекретили всех актеров.

Отряд самоубийц новости шоу бизнеса новости кино
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