Марго Робби устала от Харли Квинн и готова бросить роль

Актриса Марго Робби не знает, когда она снова сыграет Харли Квинн.
Австралийская актриса Марго Робби призналась, что роль Харли Квинн ее утомила - после сразу серии картин от DC Films с ее участием.
Как сообщает EW, она сыграла в трех фильмах за последние пять лет, и не готова больше играть суперзлодейку ближайшее время.
"Я вроде как такая, "Ох, мне нужно отдохнуть от Харли, потому что она утомительная." Я не знаю, когда мы увидим ее в следующий раз. Я заинтригована так же, как и все остальные", - рассказала актриса.
Тем более Марго Робби заинтригована тем, какая судьба будет у Харли Квинн в киновселенной, так как в версии Зака Снайдера упоминается, что арлекинша умерла на руках у Джокера.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула
Однако, Warner Bros уже переписывают киновселенную Снайдера, так что судьба спутницы Джокера, одной из лидеров отряда Самоубийц остается загадкой.
Крайний фильм Марго Робби в роли Харли Квинн - Отряд самоубийц 2.
Отряд самоубийц 2 - актеры и роли
- Марго Робби - Харли Квинн;
- Идрис Эльба - Бладспот;
- Джон Сина - Кристофер Смит / Миротворец;
- Юэль Киннаман - Рик Фэг;
- Джай Кортни - Джордж Харкнесс / Капитан бумеранг;
- Питер Капальди - Клиффворд ДеВо / Мыслитель;
- Тайка Вайтити;
- Нейтан Филион - Флойб Беркин / Флойд-Оторви-Руку;
- Сильвестр Сталлоне,
- Виола Дэвис - Аманда Уолкер;
- Дэвид Дастмалчиан - Абнел Крилл / Человек в горошек;
- Даниэла Мельхиор - Крысоловка 2;
- Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;
- Элис Брага - Сол Сория;
- Пит Дэвидсон - Ричард Хертц / Блэкгард;
- Хоакин Косио - Матео Суарес;
- Хуан Диего Ботто,
- Сторм Рейд - Тила;
- Стив Эджи - Джон Экономос и Нинуэ Король Акул;
- Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);
- Мэйлин Нг - Монгол, пришелец;
- Флула Борг - Копье;
- Дженнифер Холланд - Эмилия Харкорт;
- Тинаше Каджезе - Фло Кроули;
Напомним, Отряд Самоубийц-2 выходит во всех кинотеатрах 8 августа 2021 года.