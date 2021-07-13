Марго Робби устала от Харли Квинн и готова бросить роль

Марго Робби - Харли Квинн / кадр из трейлера Отряд самоубийц-2

Австралийская актриса Марго Робби призналась, что роль Харли Квинн ее утомила - после сразу серии картин от DC Films с ее участием.

Как сообщает EW, она сыграла в трех фильмах за последние пять лет, и не готова больше играть суперзлодейку ближайшее время.

"Я вроде как такая, "Ох, мне нужно отдохнуть от Харли, потому что она утомительная." Я не знаю, когда мы увидим ее в следующий раз. Я заинтригована так же, как и все остальные", - рассказала актриса.

Тем более Марго Робби заинтригована тем, какая судьба будет у Харли Квинн в киновселенной, так как в версии Зака Снайдера упоминается, что арлекинша умерла на руках у Джокера.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Однако, Warner Bros уже переписывают киновселенную Снайдера, так что судьба спутницы Джокера, одной из лидеров отряда Самоубийц остается загадкой.

Крайний фильм Марго Робби в роли Харли Квинн - Отряд самоубийц 2.

Отряд самоубийц 2 - актеры и роли

Марго Робби - Харли Квинн;

Идрис Эльба - Бладспот;

Джон Сина - Кристофер Смит / Миротворец;

Юэль Киннаман - Рик Фэг;

Джай Кортни - Джордж Харкнесс / Капитан бумеранг;

Питер Капальди - Клиффворд ДеВо / Мыслитель;

Тайка Вайтити;

Нейтан Филион - Флойб Беркин / Флойд-Оторви-Руку;

Сильвестр Сталлоне,

Виола Дэвис - Аманда Уолкер;

Дэвид Дастмалчиан - Абнел Крилл / Человек в горошек;

Даниэла Мельхиор - Крысоловка 2;

Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;

Элис Брага - Сол Сория;

Пит Дэвидсон - Ричард Хертц / Блэкгард;

Хоакин Косио - Матео Суарес;

Хуан Диего Ботто,

Сторм Рейд - Тила;

Стив Эджи - Джон Экономос и Нинуэ Король Акул;

Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);

Мэйлин Нг - Монгол, пришелец;

Флула Борг - Копье;

Дженнифер Холланд - Эмилия Харкорт;

Тинаше Каджезе - Фло Кроули;

Напомним, Отряд Самоубийц-2 выходит во всех кинотеатрах 8 августа 2021 года.