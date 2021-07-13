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Марго Робби устала от Харли Квинн и готова бросить роль

13 июля 2021, 12:50

Актриса Марго Робби не знает, когда она снова сыграет Харли Квинн.

Марго Робби - Харли Квинн
Марго Робби - Харли Квинн / кадр из трейлера Отряд самоубийц-2

Австралийская актриса Марго Робби призналась, что роль Харли Квинн ее утомила - после сразу серии картин от DC Films с ее участием.

Как сообщает EW, она сыграла в трех фильмах за последние пять лет, и не готова больше играть суперзлодейку ближайшее время.

"Я вроде как такая, "Ох, мне нужно отдохнуть от Харли, потому что она утомительная." Я не знаю, когда мы увидим ее в следующий раз. Я заинтригована так же, как и все остальные", - рассказала актриса.

Тем более Марго Робби заинтригована тем, какая судьба будет у Харли Квинн в киновселенной, так как в версии Зака Снайдера упоминается, что арлекинша умерла на руках у Джокера.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Однако, Warner Bros уже переписывают киновселенную Снайдера, так что судьба спутницы Джокера, одной из лидеров отряда Самоубийц остается загадкой.

Крайний фильм Марго Робби в роли Харли Квинн - Отряд самоубийц 2.

Отряд самоубийц 2 - актеры и роли

  • Марго Робби - Харли Квинн;
  • Идрис Эльба - Бладспот;
  • Джон Сина - Кристофер Смит / Миротворец;
  • Юэль Киннаман - Рик Фэг;
  • Джай Кортни - Джордж Харкнесс / Капитан бумеранг;
  • Питер Капальди - Клиффворд ДеВо / Мыслитель;
  • Тайка Вайтити;
  • Нейтан Филион - Флойб Беркин / Флойд-Оторви-Руку;
  • Сильвестр Сталлоне,
  • Виола Дэвис - Аманда Уолкер;
  • Дэвид Дастмалчиан - Абнел Крилл / Человек в горошек;
  • Даниэла Мельхиор - Крысоловка 2;
  • Майкл Рукер - Брайан Дерлинг / Саванг;
  • Элис Брага - Сол Сория;
  • Пит Дэвидсон - Ричард Хертц / Блэкгард;
  • Хоакин Косио - Матео Суарес;
  • Хуан Диего Ботто,
  • Сторм Рейд - Тила;
  • Стив Эджи - Джон Экономос и Нинуэ Король Акул;
  • Шон Ганн - Джон Монро / Ласка (полукрыса);
  • Мэйлин Нг - Монгол, пришелец;
  • Флула Борг - Копье;
  • Дженнифер Холланд - Эмилия Харкорт;
  • Тинаше Каджезе - Фло Кроули;

Напомним, Отряд Самоубийц-2 выходит во всех кинотеатрах 8 августа 2021 года.

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