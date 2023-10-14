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В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины Матвиенко

Алена Кюпели
14 октября 2023, 21:59 обновлено 14 октября, 22:07
Нину Матвиенко ехала на свое последнее выступление.
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Нина Матвиенко умерла не дожив два дня до своего дня рождения, Коллаж Главред, фото Скриншот, instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица, участница дуэта "Пара Нормальных" Анна Добрыднева поделилась видео, которое она сняла за два месяца до смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко.

Она сняла ролик, когда вместе с певицей в августе этого года она ехала на поезде во Львов для участия в благотворительном концерте.

Нина Матвиенко выглядела радостной и бодрой. Было сложно поверить, что она уже болела страшной болезнью, и что ей осталось жить всего два месяца. Она ехала поддержать ВСУ и пела при этом прямо в поезде.

видео дня

Добрыднева написала: "Вечная память, наша квітка-душа", - написала она.

На видео - дорога на последнее выступление Нины Матвиенко:

Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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Нина Матвиенко новости шоу бизнеса
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