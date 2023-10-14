В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины Матвиенко

Украинская певица, участница дуэта "Пара Нормальных" Анна Добрыднева поделилась видео, которое она сняла за два месяца до смерти легендарной украинской певицы Нины Матвиенко.
Она сняла ролик, когда вместе с певицей в августе этого года она ехала на поезде во Львов для участия в благотворительном концерте.
Нина Матвиенко выглядела радостной и бодрой. Было сложно поверить, что она уже болела страшной болезнью, и что ей осталось жить всего два месяца. Она ехала поддержать ВСУ и пела при этом прямо в поезде.
Добрыднева написала: "Вечная память, наша квітка-душа", - написала она.
На видео - дорога на последнее выступление Нины Матвиенко:
Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко.
Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.
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