В семье Ольги Фреймут случилось горе

Телеведущая поделилась личной трагедией в своих социальных сетях.

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Ольга Фреймут рассказала о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что в ее семье произошло горе.

Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Фреймут рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка – Николай.

Ольга Фреймут поделилась горем / Скриншот Instagram/freimutolia

Ольга Фреймут также поделилась фото с покойным дедушкой. Снимок был сделан в 2019 году. Тогда ведущая вместе с дедушкой снялась для страниц известного журнала Harpers Bazaar. Родственники позировали в национальном убранстве, что, к слову, очень им подошло.

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Стильная Ольга Фреймут была в вышитой рубашке, жилете и платке. Образ ведущая дополнила ожерельями.

Напомним, ранее 17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет в США, не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.

Ранее также стало известно, что ведущая, в компании своей старшей дочери, Златы Митчелл, посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны.

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