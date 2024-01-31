В семье Ольги Фреймут случилось горе

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут сообщила, что в ее семье произошло горе.
Печальной новостью знаменитость поделилась в Instagram. Фреймут рассказала, что не стало ее родного человека. Ушел из жизни ее дедушка – Николай.
Ольга Фреймут также поделилась фото с покойным дедушкой. Снимок был сделан в 2019 году. Тогда ведущая вместе с дедушкой снялась для страниц известного журнала Harpers Bazaar. Родственники позировали в национальном убранстве, что, к слову, очень им подошло.
Стильная Ольга Фреймут была в вышитой рубашке, жилете и платке. Образ ведущая дополнила ожерельями.
Напомним, ранее 17-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут Злата Митчелл, которая живет в США, не стала скрывать, что, помимо образования и хобби, она учится самостоятельно зарабатывать и постигает первые азы преподавательской деятельности.
Ранее также стало известно, что ведущая, в компании своей старшей дочери, Златы Митчелл, посетила Львов, где провела лекцию о хороших манерах во время войны.
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