В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

Актриса Ольга Дроздова сожалеет, что многие артисты осудили войну в Украине.
Многие российские артисты резко высказались о войне в Украине, которую развязал Путин. Большинство из них уже покинули Россию.
57-летняя актриса Ольга Дроздова в интервью росСМИ отметила, что с сочувствием относится к звездам, решившим уехать из России по причине политических разногласий.
"Мне их жалко. Жалко, ведь среди них очень много хороших людей, талантливых. Жалко и все, больше нет у меня других ощущений", — рассказала актриса.
Она уверена, что артисты обязательно вернутся.
Читайте такжеАнатолий Анатолич заступился за куму Лободу, и рассказал, почему певица замалчивала войну в УкраинеПо мнению актрисы, возможен и вариант, что те же Меладзе и Лобода будут снова выступать перед российской аудиторией.
"Конечно, на все воля Божья. Тем более, они люди православные. Там достучиться до них Боженька", - заявила актриса.
Напомним, ранее певец Валерий Меладзе сообщил поклонникам о решении завязать с творчеством. На своей страничке в Instagram он рассказал, что "музыка остается его главным делом", но сейчас он уходит в науку.
Также сообщалось, что украинская певица, которая не собирается извиняться перед россиянами за свою проукраинскую позицию в войне против россии, появилась на людях после долгой паузы.
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