В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов: "достучиться до них Боженька"

В России тоскуют по Меладзе и Лободе и ждут новых концертов / скриншот

Многие российские артисты резко высказались о войне в Украине, которую развязал Путин. Большинство из них уже покинули Россию.

57-летняя актриса Ольга Дроздова в интервью росСМИ отметила, что с сочувствием относится к звездам, решившим уехать из России по причине политических разногласий.

"Мне их жалко. Жалко, ведь среди них очень много хороших людей, талантливых. Жалко и все, больше нет у меня других ощущений", — рассказала актриса.

Она уверена, что артисты обязательно вернутся.

Читайте такжеАнатолий Анатолич заступился за куму Лободу, и рассказал, почему певица замалчивала войну в УкраинеПо мнению актрисы, возможен и вариант, что те же Меладзе и Лобода будут снова выступать перед российской аудиторией.

"Конечно, на все воля Божья. Тем более, они люди православные. Там достучиться до них Боженька", - заявила актриса.

Напомним, ранее певец Валерий Меладзе сообщил поклонникам о решении завязать с творчеством. На своей страничке в Instagram он рассказал, что "музыка остается его главным делом", но сейчас он уходит в науку.

Также сообщалось, что украинская певица, которая не собирается извиняться перед россиянами за свою проукраинскую позицию в войне против россии, появилась на людях после долгой паузы.

Читайте также: