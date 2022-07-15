В России создали список звезд с нетрадиционной ориентацией: кто удостоился чести

Филипп Киркоров возглавил список нетрадиционных звезд/ instagram.com/fkirkorov/

В последнее время на россии завелось большое количество продюсеров. Видимо, часть из них создавалась для того, чтобы анализировать поведения украинских звезд, которые не стали поддерживать войну и убийства мирных украинских сограждан, а осудили действия россии и навсегда покинули ее.

Одним из таких продюсеров является Сергей Галич, который тщательно осмотрел российских звезд на предмет нетрадиционной сексуальной ориентации. Он все рассказал изданию Solenka.info, чьи журналисты опубликовали "тайные инсайты".

Так, в список продюсера попали представители российской эстрады, телевидения, а также театра и кино. Галич отметил, что нетрадиционная ориентация некоторых из указанных им знаменитостей вызвала удивления даже у него.

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Филипп Киркоров

"О том, что король российской эстрады предпочитает больше мужчин, чем женщин говорят давно. После развода с Аллой Пугачёвой, который произошел в 2005 году, артист больше так и не женился. Двоих детей певцу родила суррогатная мать. Филиппа часто можно заметить на отдыхе в компании мужчин, а о его близком общении с Давой, экс-возлюбленным Ольги Бузовой, шутят все кому не лень. Разговоры об отношениях с рэпером подогревает и сам Киркоров. Так, на премии Муз-ТВ артисты появились под ручку и Филипп заявил: "Жизнь — любовь. У нас всё прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене", - сообщило издание.

Дима Билан

Продюсер также назвал еще одного холостого российского артиста - Диму Билана. В начале карьеры артисту приписывали роман с его продюсером Юрием Айзеншписом, который, по мнению журналистов, активно занимался продвижением своего молодого любовника. Но, сам Билан утверждает, что предпочитает исключительно женщин.

Максим Аверин

Российский актер на многочисленные вопросы, почему он до сих пор не создал семью, отвечает, что еще не пришло время и он наслаждается одиночеством. Между тем, артиста часто подозревают в нетрадиционной ориентации. В прессе даже писали, что Аверин отпраздновал своё 40-летие в сочинском специализированном клубе "Маяк", а после вечеринки в мужской компании именинник отправился в отель "Жемчужина".

Олег Меньшиков

Худруку Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олегу Меньшикову начали приписывать нетрадиционную ориентацию после его заявления о том, что он испытывает влечение как женщинам, так и к мужчинам, но это ему не мешает состоять уже 17 лет в законном браке с актрисой Анастасией Черновой.

Андрей Малахов

Также в этот список попал российский телеведущий Андрей Малахов. Ему уже давно приписывают нетрадиционную ориентацию, несмотря на то, что он много лет женат. Продюсер напомнил, что недавно певица Елена Ваенга потребовала, чтобы Малахов перестал публиковать про неё гадости, иначе она расскажет всем правду о любовниках телеведущего.

Также в список Галича попали Сергей Лазарев, Николай Басков, Митя Фомин, Данила Козловский, Александр Олешко.

Напомним, жители курортного города Анапы в россии требуют отменить концерты певца.

По информации российских СМИ, представители национальных культур и казачества призвали государственные органы отменить концерты Филиппа Киркорова на курорте, которые запланированы на 25 июля и 10 августа.