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В России сообщили о смерти популярной актрисы

14 января 2023, 15:16
Актриса скончалась после продолжительной болезни.
Инна Чурикова
Инна Чурикова / Соцсети

На 80-м году жизни скончалась российская и советская актриса Инна Чурикова.

Об этом сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. "Инна Михайловна умерла сегодня после продолжительной болезни", - сказал он.

Директор театра "Ленком" сообщил, что точная дата и место похорон пока не определено, но, предположительно, похороны могут состояться во вторник.

Инна Чурикова - лауреат многочисленных премий и наград. Родилась 5 октября 1943 года.

В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В этом же году поступила на службу в Московский театр юного зрителя, с 1968 года работала по договорам, с 1975 - актриса театра имени Ленинского комсомола (ныне - "Ленком") в Москве.

В кино дебютировала студенткой, сыграв в 1960 году в фильме "Тучи над Борском". В дальнейшем снималась во многих картинах, включая фильмы, созданные её мужем, кинорежиссёром Глебом Панфиловым.

Известна ролями в фильмах "Морозко", "Начало", "Курьер", " Ширли-мырли" и др.

Напомним, ранее стало известно о том, что скончалась немецкая супермодель Татьяна Патитц в возрасте 56 лет скончалась 11 января в Калифорнии от рака молочной железы. У нее остался сын Иона, которого модель родила в гражданском браке с директором по маркетингу Джейсоном Джонсоном.

"Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстницы — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность", - отмечает главный редактор Анна Винтур.

Татьяна Патитц вместе с Кристи Тарлингтон, Линдой Евангелистой, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Клаудией Шиффер в 80-ых и 90-ых составляли "большую шестерку" в мире моды - именно они стали первыми супермоделями и навсегда изменили фэшн-индустрию.

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