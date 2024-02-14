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В России скончалась актриса "Бриллиантовой руки"

Алена Кюпели
14 февраля 2024, 14:30
Сказанная ею фраза в кино стала крылатой.
Актриса скончалась в возрасте 85 лет
Актриса скончалась в возрасте 85 лет / Фото Стархит

В России скончалась актриса, которую больше всего зрители могут узнать по роли девушки легкого поведения в популярном советском вино - "Бриллиантовая рука".

По информации пропагандистских СМИ, Виктория Островская скончалась в возрасте 85 лет. В фильме она сыграла небольшой эпизод, а ее фраза "цигель-цигель, ай-лю-лю" превратилась в крылатую.

"Много лет назад ассистент Леонида Гайдая заметил ее прямо на улице. Режиссеру нужна была яркая артистка — и Островскую взяли в фильм без проб. Следующей была эпизодическая роль в фильме "Старый знакомый", и на этом ее карьере в кино пришел конец. Виктория была в гостях у нас на программе и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного", — написал российский телеведущий Малахов.

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Она не смогла добиться высот в актерской профессии и работала уборщицей, а также активно занималась спортом.

Ранее умер актер и сатирик из "Джентльмен-шоу" Евгений Хаит. Смерть талантливого артиста стала шоком для его близких, которые и не подозревали о его проблемах со здоровьем.

Также в США совершил самоубийство звезда сериалов, американский актер Алек Массер. Бездыханное тело артиста обнаружила в их доме в Дель-Маре, Калифорния, его невеста Пейдж Пресс.

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