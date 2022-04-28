В России нашли замену Галкину: кто стал "угодным" фаворитом

Галкин вряд ли планировал возвращаться в шоу/ УНИАН

После того, как российский телеведущий Максим Галкин не пошел на сделку с совестью и публично высказался в отношении российского вторжения в Украину, на него обрушился шквал критики от соотечественников.

В частности, пропагандисты, не выбирая выражений в открытую клеветали на телеведущего, комментируя не только его высказывания, а и личную жизнь.

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И вот совсем недавно стало известно, что ведущего отстранили от работы над проектом "Сегодня вечером", над которым Галкин работал на протяжении нескольких лет.

"В первой, приуроченной к 9 мая программе, ведущим заявили Николая Цискаридзе, но пока неизвестно — останется ли он в проекте на постоянной основе. Посмотрят, как впишется в формат, опыт у него есть. Говорят, кандидатур у руководства Первого канала по-прежнему несколько, их будут пробовать в дальнейшем. Возможно, в итоге подберут несколько ведущих, которые будут сменять друг друга", — поделился с журналистами источник на телеканале.

Напомним, российская исполнительница Лайма Вайкуле выступила в поддержку артиста и жестко ответила кремлевской пропагандистке Симоньян.