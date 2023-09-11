В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне 'закидали грязью' в Сети

У певицы Ани Лорак, которая все еще молчит по поводу войны, которую россияне развязали против Украины, очередные проблемы в стране-агрессоре РФ.

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Лорак угодила в РФ в скандал из-за Дубцовой / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Вокруг скандально известной поп-певицы украинского происхождения Ани Лорак (настоящеее имя – Каролина Куек) в стране-агрессоре РФ вспыхнул очередной скандал.

Дело в том, что после того, как украинцы вбросили фейк о том, что Лорак жертвует деньги на ВСУ, недалекие россияне мигом в него поверили и начали атаковать певицу в Сети. Ситуация усугубилась тем, что недавно Лорак позвали звездным тренером в музыкальное шоу "Ты супер!" на пропагандистском канале НТВ. Россияне немедленно взбунтовались в соцсетях – мол, какого рожна вместо "честной патриотки" Ирины Дубцовой (которая не вылезает из поездок в госпиталям к русским оккупантам) позвали Лорак?

Лорак, видимо, очень сильно испугалась возможных проблем с концертами в стране-агрессоре РФ и немедленно опубликовала у себя в Instagram покаянный пост. И пыталась оправдаться в классическом стиле "я – не я, и лошадь не моя".

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"По зову сердца я помогаю детям-сиротам, так как сама прошла через школу-интернат, помогаю семьям, беженцам из Украины. Это адресная помощь людям, потерявшим кров. Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать никакую военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я — певица, а не политик", – говорится в слезливом тексте, который написан от имени Лорак.

Напомним, ранее сообщалось о том, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.

Также в недавнем интервью Монатик заступился за Ани Лорак - артист даже спустя полтора года полномасштабной войны в Украине отказывается верить, что в мире существует предательство такого крупного калибра, как демонстрирует певица.

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