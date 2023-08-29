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Нигде не нужна: униженная в России Лорак сбежала из страны

Сергей Кущ
29 августа 2023, 08:47 обновлено 29 августа, 08:47
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Ани Лорак обвиняют в финансирование ВСУ, а ее ближайший концерт в РФ хотят отменить
Ани Лорак сбежала из России
Ани Лорак сбежала из России / Фото: скриншот YouTube

Украинская певица-запроданка Ани Лорак, которая замалчивает вторжение РФ в Украину, спешно покинула Россию.

В стране-агрессоре ее обвиняют в финансирование ВСУ, а ее ближайший концерт в РФ хотят отменить. В Сети началась настоящая травля Лорак, пишут росСМИ.

Дело дошло до того, что российский чиновник направил в Генпрокуратуру письмо, в котором потребовал отменить запланированное Лорак мероприятие.

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"Получили дежурный ответ, что доводы приняты во внимание и моё обращение перенаправлено в Министерство Юстиции РФ и ФСБ России", - сообщил он.

Реакции на это Лорак решила не дожидаться. На своей страничке в Instagram Лорак уже публикует фото из Южной Кореи - именно туда она улетела из России, а ситуацию с отменой концерта она никак не комментирует.

Ани Лорак в Южной Корее
Ани Лорак в Южной Корее / скриншот

Напомним, что благодаря украинскому консулу в Анталии, а также сильной позиции украинского сообщества в Турции, удалось отменить концерт Лорак в городе Анталии. Музыкальный театр, в котором Лорак анонсировала свое выступление, отменил его.

Также в недавнем интервью Монатик заступился за Ани Лорак - артист даже спустя полтора года полномасштабной войны в Украине отказывается верить, что в мире существует предательство такого крупного калибра, как демонстрирует певица.

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Ани Лорак новости шоу бизнеса
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