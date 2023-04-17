В РФ не сбегал: бывший муж и продюсер Ани Лорак раскрыл свое настоящее местоположение

Юрия Фалеса опроверг слова Маши Гойи про переезд на территорию страны-оккупанта, и заговорил про украинский Крым.

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Юрий Фалеса опроверг слухи о том, что сбежал в рф к маме / Facebook

Недавно украинский шоу-бизнес потрясла новость о том, что украинский продюсер и первый фактический муж Ани Лорак Юрий Фалеса сбежал в рф после того, как ракета войск страны-оккупанта уничтожила его дом на Киевщине практически полностью.

Об этом рассказала его бывшая жена, певица Маша Гойя, дескать продюсер, лишившись всего, отправился к маме, которая сейчас проживает в Йошкар-Оле. Укранскому ведущему Славе Демину удалось получить эксклюзивный комментарий по этому поводу от самого Юрия Фалесы.

Между ними состоялась перепска, в ходе которой продюсер опроверг слова экс-супруги о том, что он сейчас в рф, и раскрыл свое настоящее местоположение.

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"Я решил написать Юре и узнать, где он. Каково было удивление, когда Юра сказал, что он не в России, а в Украине. Во всяком случае, Юра сказал, что сейчас он в украинском Крыму. Поехал он туда после смерти отца, которого не стало летом прошлого года, и сейчас занимается тем, что приводит в порядок могилу отца. А еще говорит, что спустя некоторое время будет собственноручно восстанавливать пострадавший дом в Киеве", - пересказал разговор с Фалесой Демин.

Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.

В отличие от певицы, ее бывший муж, Мурат Налчаджиоглу, проявляет любовь и уважение к Украине - турецкий бизнесмен рассказал, почему остается в стране во время войны и занимается благотворительностью.

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