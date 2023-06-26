В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская поразила стильным образом

Первая леди страны Елена Зеленская в невероятно нежном и стильном образе дала интервью известному испанскому изданию. Она появилась на страницах газеты El Mundo в темном платье и белых туфлях. Лучшие снимки опубликовали на сайте Офиса президента.
Зеленская надела темно-синее платье миди с длинными рукавами. В зоне декольте видно небольшой вырез. Свой наряд она дополнила белыми туфлями на шпильках.
Образ первая леди дополнила красивой и женственной укладкой с локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.
"Украина отстаивает сейчас не только свои жизни, но и свои ценности, общие со всем нормальным человечеством, право каждого жить свободным и защищенным в своей стране", - так первая леди подписала пост о новом интервью.
Стоит отметить, что это платье хорошо подчеркивает талию Елены Зеленской и делает акцент на её изящной фигуре.
Ранее первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который с необъявленным визитом приехал в Украину. Она предстала в стильном костюме цвета индиго, состоявшего из жакета и брюк-клеше. Этот костюм стал хитом.
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