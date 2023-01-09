В Питерском театре известная актриса не вышла на сцену: вместо нее появились люди в цветах флага Украины

Россияне видят цвета украинского флага везде. И это правильно. Эти цвета теперь будут преследовать их всю их ничтожную оставшуюся жизнь.

Спектакль "Игра на вылет". Фото Stebl.ru

В России, в городе Санкт-Петербург разгорелся скандал из-за Украины прямо в театре из-за спектакля "Игра на вылет".

Как сообщили некоторые российские СМИ, зрители ожидали увидеть на сцене актрису Ларису Удовиченко, однако, не предупредив петербуржцев, Удовиченко заменили на актрису Татьяну Абрамову.

Также, по словам зрителей, во время спектакля актеры облачились в костюмы, напоминающие цвета украинского флага. "На Абрамовой была голубая блуза с желтым цветком в голове, на артисте — голубой пиджак с желтым цветком, последней каплей стало когда выходит актриса в голубом платье и длинных желтых перчатках", - поделилась впечатлением Ангелина И.

По ее словам, в предыдущих спектаклях, артисты не выходили в костюмах цвета украинского флага.

Истеричные и нездоровые россияне также считают, что спектакль нужно проверить специальным службам.

"Вопрос возникает, Удовиченко где и с кем? Пользоваться любовью зрителей подло, полнейшее неуважение артиста к аудитории", — рассказала возмущенная россиянка, которая поддерживает убийства мирных граждан Украины.

Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.

Как оказалось, пропавшая актриса объявилась в Калуге.

Россияне пришли в ярость, ведь 7 января, в Калуге должны были показать Гвоздь сезона, но смотреть им пришлось антрепризу Женихи, в которой также играет Кравченко.

Ранее российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко якобы поддержала Россию в зверском нападении на Украину.

Напомним, Валюха из "Сватов" оскорбила украинскую актрису и также звезду этого сериала Анну Кошмал. Она назвала ее "подлой" и сказала, будто бы Кошмал "должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость".

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