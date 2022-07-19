В одиночестве вела борьбу с болезнью: коллеги Писанки со слезами на глазах рассказали о ее смерти

Коллеги Писанки со слезами на глазах рассказали о ее смерти/ коллаж УНИАН / скриншот из видео

Ведущие проекта "Сніданок з 1+1" Руслан Сеничкин, Людмила Барбир и Тимур Мирошниченко не смогли удержать слез, когда рассказывали о последних годах жизни их коллеги по шоу "Твій день" Русланы Писанки.

Как рассказали Сеничкина и Барбир, Писанка в последние месяцы вела жестокую борьбу за свою жизнь. После полномасштабного вторжения РФ ей пришлось срочно выезжать за границу для лечения. И именно немецкие врачи поставили ей роковой диагноз.

"Россия отправила ее в Германию, далеко от семьи. Там она в одиночку справлялась с болезнью. Руслана никому не хотела рассказывать, насколько ей там тяжело. Напротив, когда с ней связывались, всегда общалась с надеждой на будущее, невероятной жизнерадостностью", – рассказала Барбир.

И Барбир, и Мирошниченко, и Сеничкин узнали новость о смерти Писанки прямо в эфире "Сніданка…" и поэтому не смогли сдержать слез.

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