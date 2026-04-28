"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

Певица приютила еще одного малыша.

Наталья Могилевская - дети / коллаж: Главред, скрин из видео

Наталья Могилевская сообщила о пополнении в семье

Кого приютила артистка

Известная певица Наталья Могилевская сообщила о важном событии в жизни своей семьи. В Instagram исполнительница показала нового члена семьи.

Звезда выложила видео, на котором появилась с рыжей кошкой на руках. Могилевская вручила питомца маленькой дочке Софии, которая была в восторге от любимца. Дети певицы с удовольствием приласкали нового члена семьи.

Наталья Могилевская приютила кошку / скрин из видео

"В нашей семье пополнение. Знакомьтесь. Властвует праздничное настроение. Все очень счастливы! А кошечка нашла свой дом и семью, в которой уютно, тепло и тебя все любят. Даже наша Айка", — написала Наталья.

Оказалось, что во время пребывания Натальи Могилевской в одном из отелей Черкасс, известном большим количеством кошек на территории, произошел любопытный случай. Один из местных хвостатых буквально оккупировал номер артистки и провел там три дня. Певица не только не стала выгонять гостью, но и настолько привязалась к ней, что решила забрать животное с собой. Звезда подчеркнула, что ее маленькая дочка давно мечтала о кошечке.

Дочки Натальи Могилевской с новым членом семьи / скрин из видео

"Я жила в Черкассах в огромной гостинице. И там все знают, что этих кошек не прогонят, и там их огромное количество. Одна из них зашла в мой номер и прожила со мной три дня. Так что поздравляйте, мы невероятно счастливы", — рассказала Могилевская.

Поклонники оценили добрый поступок певицы, а в комментариях нашлись даже знакомые с кошкой постояльцы отеля.

Кошка Натальи Могилевской / скрин из видео

"Я с этим котом спал в "Перлині". Вот выбрался кот в люди"

"А киса себе выбрала шикарных рабов кожаных. Поздравляю с пополнением"

"Кошка редко выбирает, любит свободу, если сама выбрала — это знак! С пополнением"

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

