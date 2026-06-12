Умерла принцесса: королевская семья сделала заявление

Кратко:
- Что случилось с принцессой
- Какой ей поставили диагноз
Принцесса Таиланда Баджракитиябха, находившаяся в коме более трех лет, скончалась, сообщила королевская семья.
Как пишет Би-Би-Си, ей было 47 лет. Она потеряла сознание в декабре 2022 года во время прогулки со своими собаками. Врачи объяснили это сильной аритмией, вызванной микоплазменной инфекцией в сердце.
С ее смертью тайская королевская семья потеряла своего самого заметного и выдающегося члена, человека, который мог бы сыграть ключевую роль в пока еще неясной преемственности.
Она была старшей из семи детей короля Ваджиралонгкорна, родившись 7 декабря 1978 года от его первой жены и кузины, принцессы Соамсавали.
"Медицинская бригада оказала максимально тщательную и интенсивную помощь, но ее состояние продолжало прогрессировать", — говорится в заявлении дворца, опубликованном в пятницу утром. В нем также сообщается, что она скончалась накануне в 19:48 по местному времени в больнице Чулалонгкорн.
Она получила юридическое образование, окончив два аспирантских курса Корнельского университета в США. Некоторое время она работала в тайской миссии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, после чего вернулась в Таиланд, чтобы работать в офисах генерального прокурора в Бангкоке и других городах страны.
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