Умерла принцесса: королевская семья сделала заявление

В тайской королевской семье случилась трагедия - не стало принцессы.

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Умерла тайская принцесса / Коллаж Главред, фото Instagram/royaloffice_th

Кратко:

Что случилось с принцессой

Какой ей поставили диагноз

Принцесса Таиланда Баджракитиябха, находившаяся в коме более трех лет, скончалась, сообщила королевская семья.

Как пишет Би-Би-Си, ей было 47 лет. Она потеряла сознание в декабре 2022 года во время прогулки со своими собаками. Врачи объяснили это сильной аритмией, вызванной микоплазменной инфекцией в сердце.

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С ее смертью тайская королевская семья потеряла своего самого заметного и выдающегося члена, человека, который мог бы сыграть ключевую роль в пока еще неясной преемственности.

Что случилось с тайской принцессой / Фото Instagram/royaloffice_th

Она была старшей из семи детей короля Ваджиралонгкорна, родившись 7 декабря 1978 года от его первой жены и кузины, принцессы Соамсавали.

"Медицинская бригада оказала максимально тщательную и интенсивную помощь, но ее состояние продолжало прогрессировать", — говорится в заявлении дворца, опубликованном в пятницу утром. В нем также сообщается, что она скончалась накануне в 19:48 по местному времени в больнице Чулалонгкорн.

Она получила юридическое образование, окончив два аспирантских курса Корнельского университета в США. Некоторое время она работала в тайской миссии при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, после чего вернулась в Таиланд, чтобы работать в офисах генерального прокурора в Бангкоке и других городах страны.

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