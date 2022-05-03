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В Кремле обеспокоены антивоенными высказываниями российского шоу-бизнеса

3 мая 2022, 19:30

О российских зверствах нельзя говорить на россии, несогласным быть тоже нельзя.

Макаревич
Макаревич один из артистов, которые поддерживают Украину/ Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

В администрации президента россии "обеспокоены" антивоенными высказываниями популярных музыкантов, актеров, режиссеров и стендаперов.

Об этом "Медузе" рассказали три источника, близких к Кремлю. "Артисты — это лидеры мнений, они влияют на свою аудиторию, на ее неокрепшие умы", — иронично объясняет один из собеседников.

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Среди прочих вторжение России в Украину прямо критиковали телеведущий Максим Галкин, рэпер Face, певица Монеточка, стендаперы Александр Долгополов и Данила Поперечный.

Источники "Медузы" подчеркивают, что сейчас во внутриполитическом блоке АП пытаются противодействовать этим "лидерам мнений".

Это "противодействие" организовано через администрации российских регионов, которым АП "рекомендует" провести соответствующие "акции", утверждают источники "Медузы". Так, в конце апреля на автобусных остановках Красноярска появились афиши, которые рекламируют якобы приезжающих в город комиков, актеров и певцов, выступивших против войны.

Например, комик Данила Поперечный якобы представляет тур "За границей патриотизма" — на плакате указано, что концерты пройдут в Лондоне, Париже и "Талине", а стендапер "говорит на опасные темы на безопасном расстоянии".

Плакат, стилизованный под афишу группы Little Big, гласит "Little Патриотизм Big Dебилизм". Ранее участники группы — Илья Прусикин и Софья Таюрская — выступили против российского вторжения в Украину.

А "афиша" Веры Брежневой лаконично утверждает: "Я знаю пароль, я вижу ориентир на Запад".

Такие же плакаты позже развесили и в Петербурге. В администрациях Красноярского края и Петербурга на момент публикации не ответили на вопрос, были ли эти плакаты "спущены" из АП. При этом в мэрии Красноярска пообещали убрать "афиши" с улиц города.

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Еще один вариант, предлагаемый АП региональным чиновникам, — лично выступить против знаменитостей, осудивших войну. Например, министр культуры Приморского края Елена Бронникова открыто объявила, что власти региона не дадут проводить концерты таким артистам.

"Деятелям эстрады, которые заняли откровенно антироссийскую позицию после начала "военной операции в Украине", не место в Приморье. Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе люди просто не поймут. Мы все знаем, кто и какую позицию занял на фоне последних событий. Такие борцы за мир, как Лобода, Макаревич и другие, показали свое истинное лицо, свое отношение к российскому обществу. Только забыли уточнить, почему они не переживали и не лили слезы, когда начиная с 2014-го Украина убивала мирных жителей Донбасса", — сказала она типичный нарратив российской пропаганды.

Вместе с тем другой источник отметил, что пока кампания против артистов, осудивших войну, "развернута далеко не на полную мощность". Федеральные политические фигуры и СМИ в ней участвуют скорее "по инерции", так как не хотят показать своей аудитории, как много известных россиян осудили действия России.

viber
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