УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

В комнате сына принца Гарри и Меган Маркл произошел пожар: мятежная герцогиня раскрыла подробности

23 августа 2022, 21:06

Первенец Сассекских пережил несчастный случай.

Британская королевская семья
Сын принца Гарри и Меган Маркл чудом избежал пожара / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Бывшая актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл запустила подкаст под названием Archetypes podcast. В первом выпуске она обсудила со своей подругой, теннисисткой Сереной Уильямс, историю, которая стала для нее настоящим потрясением, едва она стала матерью. Об этом рассказывает Daily Mail.

Скандальная экс-герцогиня рассказала, что во время тура по Южной Африке в 2019 году, с ее 4-месячным сыном Арчи едва не случилась настоящая трагедия. В детской комнате, где должен был спать первенец Сассекских случился пожар из-за неисправного обогревателя.

Огонь удалось локализировать по счастливому стечению обстоятельств - в комнате не было датчика дыма, кто-то в коридоре просто почувствовал запах гари и стал звать на помощь.

Пожар разгорелся, когда маленький Арчи должен был спать в своей кроватке. Его спасла его няня, зимбабвийская девушка по имени Лорин - мальчик настолько нравился ей, что она не выпускала его из рук. Когда она ушла на обед, то взяла Арчи с собой, а не оставила в детской комнате для дневного сна.

В момент пожара Меган и Гарри были на официальном мероприятии. "Мы вернулись. И, конечно же, как мать, я сразу: "Боже мой, что?" Все в слезах, все потрясены. И что мы должны были делать дальше? Уйти и появиться на еще одном событии. Я сказала: "Это же бессмыслица!" - вспоминает Маркл.

Взволнованная мать осталась очень возмущена тем фактом, что даже после такого события ей пришлось вернуться к своим обязанностям, как члена британской королевской семьи. Она была разочарована тем, что так мало внимания уделялось "человеческим" моментам.

Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

Позже, на театрализованном представлении в честь 70-летия правления королевы, ее внучка, британская принцесса Евгения Йоркская, впервые показала лицо полуторагодовалого внука Елизаветы II Огаста.

Другие новости:

шоу-бизнес принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:54

"Галкин не смог приехать": росСМИ заживо "похоронили" Аллу Пугачеву

21:43

Налетит похолодание и шторм: синоптики предупредили о мощной непогодеВидео

21:30

Харьков не будет городом разрушенных районов и не подчинится русской нечисти - ЗеленскийВидео

21:19

Зеленский отреагировал на слухи об отставке ЗалужногоВидео

21:08

Украина готова к демилитаризации Крыма и призывает войска РФ уйти с захваченных территорий – ШмыгальВидео

Реклама
21:06

В комнате сына принца Гарри и Меган Маркл произошел пожар: мятежная герцогиня раскрыла подробности

20:58

Цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию по восстановлению Крыма после деоккупацииВидео

20:48

Петиция в поддержку Корбана: власть Днепра заставляет бюджетников ставить подписи – политолог

20:47

"Она нас не интересует": Зеленский прокомментировал убийство ДугинойВидео

20:25

Подарок ко Дню Независимости: США выделят Украине рекордный пакет помощи - APВидео

20:11

Дашку, со всей очевидностью, вообще никто не взрывалмнение

20:10

Приметы на 25 августа: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

20:00

"Ее боялись, потому что она дива": в Сніданку з 1+1 рассказали про последнюю роль Русланы ПисанкиВидео

19:55

Украина не будет стабилизировать ситуацию, чтобы успокоить РФ - ЗеленскийВидео

19:55

Цена войны для РФ будет исторической: Зеленский рассказал, почему началась война и как ее завершитьВидео

19:45

Уровень радиации повышен: оккупанты поднимают облака радиоактивных пыли на Запорожье - разведкаВидео

19:23

"На карте свобода всего мира": Макрон призвал не проявлять слабость и не идти на уступки РоссииВидео

19:21

Большое везение и финансовая удача: 4 знака станут баловнями фортуны в Новолуние 27 августаВидео

19:18

Будет поставлена жирная точна: Зеленский предупредил РФ из-за подготовки судилища над украинцамиВидео

19:18

Украина вернет Крым любым способом и без консультаций с другими странами – ЗеленскийВидео

Реклама
19:10

В Белгородской области "самозагорелись" боеприпасы оккупантов: там объявили эвакуациюВидео

19:05

В моде стрижки по знаку зодиака: какая прическа идеально подходит женщинам по гороскопу

19:03

Гороскоп на завтра 24 августа 2022: Весам – деньги, Козерогам – опасность, Рыбам – удивительные известияВидео

18:48

Эрдоган потребовал справедливости: Крым надо вернутьВидео

18:45

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

18:25

Почему нельзя вырывать седые волосы: будут залысиныВидео

18:17

Катя Осадчая показала редкое фото старшего сына Ильи и рассказала про его "фронт"

17:56

Зима в Украине будет тяжелой: НАТО просит предоставить больше оружияВидео

17:43

Впервые за 20 лет: официальный курс доллара к гривне превысил курс евроВидео

17:31

Собрался в Крым и открыл с Зеленским Аллею смелости: Дуда в Киеве заявил о мощной поддержке УкраиныВидео

17:26

Большие деньги или счастье в любви: 3 знакам зодиака повезет в ближайшее времяВидео

17:18

Начнется адская неделя: астролог рассказала о приближении сильнейшей трагедии, чем войнаВидео

17:14

Червона рута поперек горла встала: Таисия Повалий чуть не рухнула на концерте в РФВидео

17:01

В эфир снова выйдет шоу "Холостяк" с новым героем

17:00

У Путина есть возможность сохранить Крымский мост: Данилов рассказал деталиВидео

16:28

В РФ выяснили, почему Пугачева молчит о войне

16:26

Обычная пищевая пленка убирает жир с живота: так ли это на самом деле

16:25

"РФ наращивает силы": США призывают американцев немедленно уехать из УкраиныВидео

16:01

ВСУ превратили в металлолом новейшую российскую станцию спутниковой связи АуригаВидео

15:49

"Позорный захват": Зеленский рассказал о деградации России после аннексии КрымаВидео

Реклама
15:44

На базе оккупантов в Джанкое было 440 контейнеров с ракетами для С-400 - экспертВидео

15:43

ФРГ и Канада дадут Киеву массу оружия, Запад никогда не признает аннексию земель Украины – ШольцВидео

15:43

Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 эффективных советов для различных материалов

15:39

Остапчук наконец-то встретился с детьми, которых его экс-жена вывезла в Канаду

15:13

Приметы на 24 августа: какие 5 вещей категорически нельзя делать, чтобы беда в дом не пришлаВидео

15:13

"Не для такого декольте": Канделаки без лифчика показала "неправильную" грудь

15:04

Ходить по дому без тапочек нельзя: почему приметы и врачи так категоричны

15:02

Настя Каменских показала постельное фото, пока Потапа нет рядом

14:56

Оставил своих 3 детей, чтобы убивать чужих: ВСУ ликвидировали оккупанта за месяц до окончания контракта

14:44

Если Россия усилит обстрелы Украины 23 и 24 августа, Киев даст мощный ответ – ЗеленскийВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Гороскоп
Гороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп таро
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять