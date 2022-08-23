В комнате сына принца Гарри и Меган Маркл произошел пожар: мятежная герцогиня раскрыла подробности

Сын принца Гарри и Меган Маркл чудом избежал пожара / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Бывшая актриса и герцогиня Сассекская Меган Маркл запустила подкаст под названием Archetypes podcast. В первом выпуске она обсудила со своей подругой, теннисисткой Сереной Уильямс, историю, которая стала для нее настоящим потрясением, едва она стала матерью. Об этом рассказывает Daily Mail.

Скандальная экс-герцогиня рассказала, что во время тура по Южной Африке в 2019 году, с ее 4-месячным сыном Арчи едва не случилась настоящая трагедия. В детской комнате, где должен был спать первенец Сассекских случился пожар из-за неисправного обогревателя.

Огонь удалось локализировать по счастливому стечению обстоятельств - в комнате не было датчика дыма, кто-то в коридоре просто почувствовал запах гари и стал звать на помощь.

Пожар разгорелся, когда маленький Арчи должен был спать в своей кроватке. Его спасла его няня, зимбабвийская девушка по имени Лорин - мальчик настолько нравился ей, что она не выпускала его из рук. Когда она ушла на обед, то взяла Арчи с собой, а не оставила в детской комнате для дневного сна.

В момент пожара Меган и Гарри были на официальном мероприятии. "Мы вернулись. И, конечно же, как мать, я сразу: "Боже мой, что?" Все в слезах, все потрясены. И что мы должны были делать дальше? Уйти и появиться на еще одном событии. Я сказала: "Это же бессмыслица!" - вспоминает Маркл.

Взволнованная мать осталась очень возмущена тем фактом, что даже после такого события ей пришлось вернуться к своим обязанностям, как члена британской королевской семьи. Она была разочарована тем, что так мало внимания уделялось "человеческим" моментам.

Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

Позже, на театрализованном представлении в честь 70-летия правления королевы, ее внучка, британская принцесса Евгения Йоркская, впервые показала лицо полуторагодовалого внука Елизаветы II Огаста.

Другие новости: