8-летняя фанатка озадачила Олега Скрипку, дав 200 баксов

8-летняя фанатка Олега Скрипки отдала ему свои "подарочные" 200 долларов на ВСУ / https://ua.depositphotos.com/ и Instagram

8-летняя девочка-украинка Дарина в Торонто (Канада) передала через легендарного музыканта Олега Скрипку на нужды ВСУ 200 долларов, подаренные ей родными на день рождения. Об этом музыкант рассказал поклонникам в соцсети Instagram.

Красивый инцидент произошел после концерта исполнителя, на который девочка не смогла попасть из-за возрастных ограничений. О зареванной девочке-украинке Олегу Скрипке рассказали в тот же вечер организаторы. Поэтому он с утра встретился с Дариной отдельно.

Дарина рассказала, что бабушка подарила на День рождения ей 200 долларов (около 7,4 тысячи грн по нынешнему курсу). И девочка отдала их артисту, чтобы он передал деньги бойцам ВСУ. Музыкант взамен оставил ей свой автограф на плакате и сфотографировался с ней и с ее младшей сестрой.

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"Нас очень поразил тот момент, когда девочка начала рассказывать Олегу о подарке, который уже получила от своей бабушки – $200. Но вместо того, чтобы потратить эту сумму на сладости или игрушки, Дарина решила передать их в добрые руки", – говорят организаторы концерта.

Напомним, ранее в центре Днепра 6-летняя Соломия Реут много недель подряд играла на сопилке на улице. Все собранные деньги девочка передавала на фронт - в качестве помощи защитникам Украины от оккупантов.

Соломии удалось собрать как минимум 118 тысяч гривен.

Позднее сообщалось о том, что в Варшаве солиста группы "Бумбокс" и бойца ВСУ Андрея Хлывнюка поразили дети-фанаты, которые спели перед ним легендарную песню "Ой у лузі червона калина".

Музыкант в это время присел на корточки ‒ для того, чтобы быть с "коллегами" на одном уровне. Музыкант улыбался, глядя на детей, а в конце захлопал он и кричал "Браво!".

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