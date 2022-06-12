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"В Гагре было то же, что в Буче": Тала Калатай рассказала, как рашисты зверствовали в Грузии в 90-ые

12 июня 2022, 17:47

Мирное население уничтожали с особой изощренностью, как и 30 лет спустя на украинской земле.

Тала Калатай рассказала, как рашисты зверствовали в Грузии в 90-ые / instagram.com/talakalatay_official

Украинская актриса и телеведущая Тала Калатай в интервью для Алины Доротюк рассказала, что зверства, которые сейчас совершают рашисты на территории Украины, это фактически постоянная тактика ведения боя армии РФ.

Муж артистки, грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили, был подростком, когда в 91-93 годах Россия воевала с Грузией. То, что русские солдаты творили с мирным населением, он видел собственными глазами. Поэтому, когда война пришла в Украину, он заставил Талу и троих детей покинуть страну.

"Он сказал, что я не хочу, чтобы мои дети пережили то, что я пережил, когда был подростком. Он кричал, ты просто не представляешь, что это за люди. Вы не можете понять, с кем вы имеете дело. Но когда он мне сказал, что у нас есть 16-летняя дочь и ты не представляешь, на что они способны, тут у меня где-то щелкнуло", - вспоминает Калатай.

Также ведущая рассказала, что резня, которую рашисты устроили в 90-ых в Грузии, повторилась сейчас в Украине - Шихашвили хорошо помнит это:

"В Гагре было то же, что в Буче. В Сухуме его первую учительницу, врача, у которой рожала его мама, и еще тысячи человек сожгли на стадионе. Их обложили шинами и сожгли. Мы же об этом не знали, соцсетей не было. И Путина тогда еще не было. Оказывается, это была постоянная величина. Он (муж - прим. редактора) мне именно об этом говорил. Отрезали головы, играли ими в футбол и говорили, что это делали грузины". Солдаты РФ также воровали все, что плохо лежит - вплоть до унитазов.

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Ранее украинский сценарист, телеведущий, автор Студии Квартал-95 Валерий Жидков, родом из Тамбова, рассказал про общение с родными, чьи мозги промыты российской пропагандой.

Также Главред рассказывал, как американская актриса, которая наиболее известна ролью Фиби Холлиуэл в сериале Зачарованные, Алиса Милано поддерживает Украину в войне с РФ.

Другие новости:

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