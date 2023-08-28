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В боях за Украину погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора Савелий Федан

Анна Подгорная
28 августа 2023, 17:59 обновлено 28 августа, 18:11
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Храбрый воин постигал жизнь на фронте и вечной памяти заслуживает за свои отважные подвиги и невероятный талант.
Умер Савелий Федан
Умер Савелий Федан - украинский воин и участник Х-фактора / коллаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/orlovdmytroEn

На фронте, защищая нашу страну погиб Савелий Федан - 21-летний воин из Энергодара, который запомнился своим музыкальным талантом благодаря участию на шоу "Х-фактор". Про смерть Савелия сообщил Дмитрий Орлов, глава Энегодара.

"Страшное известие о тяжелой потере пришло к нам с фронта. В тяжких боях за свободу и независимость Украины погиб 21-летний энергодарец Савелий Федан. Парень прожил на свете всего 21 год… Впереди у него должна быть долгая и счастливая жизнь. Но жизнь парня оборвала война, ее забрали изверги, которые пришли на нашу землю убивать и разрушать. Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и не колеблясь встал на ее защиту", - отмечает Орлов.

Также он рассказал, что на передовую Федан впервые попал, когда ему было всего 13 лет - втайне от семьи вместе с волонтерами он отправился давать концерт для наших защитников. С тех пор он принял решение защищать родную землю. Сперва воин получил военное образование, а в февраля 2022 года без колебаний отправился на фронт.

Второй страстью Савелия Федана была музыка. В 2016 году на шоу "Х-фактор" он представил реп-композицию собственного сочинения под названием "Украина". Как рассказывал сам артист, на ее написание его вдохновила поездка на восток нашей страны, к украинским защитникам. Тогда трогательная история и мощный текст Федана принес ему четыре "да" от судей. Но стать артистом юный воин так не успел.

Смотрите видео выступления Савелия Федана на шоу Х-фактор:

Ранее была названа официальная причина смерти 19-летнего внука Роберта Де Ниро Лео, который умер в начале июля. Леандро был единственным сыном старшей дочери актера.

Также СМИ сообщили, что умер культовый режиссер, король ужастиков Уильям Фридкин. Ему было 87 лет. Он снял классический фильма ужасов "Экзорцист", который и сегодня нагоняет страху на зрителей.

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