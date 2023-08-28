В боях за Украину погиб 21-летний музыкант и звезда Х-фактора Савелий Федан

Храбрый воин постигал жизнь на фронте и вечной памяти заслуживает за свои отважные подвиги и невероятный талант.

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Умер Савелий Федан - украинский воин и участник Х-фактора / коллаж: Главред, фото: pexels.com, t.me/orlovdmytroEn

На фронте, защищая нашу страну погиб Савелий Федан - 21-летний воин из Энергодара, который запомнился своим музыкальным талантом благодаря участию на шоу "Х-фактор". Про смерть Савелия сообщил Дмитрий Орлов, глава Энегодара.

"Страшное известие о тяжелой потере пришло к нам с фронта. В тяжких боях за свободу и независимость Украины погиб 21-летний энергодарец Савелий Федан. Парень прожил на свете всего 21 год… Впереди у него должна быть долгая и счастливая жизнь. Но жизнь парня оборвала война, ее забрали изверги, которые пришли на нашу землю убивать и разрушать. Мы будем помнить Савелия таким: талантливым и светлым юношей с несокрушимым кодексом чести, искренним патриотом Украины, который всегда верил в будущее своей страны и не колеблясь встал на ее защиту", - отмечает Орлов.

Также он рассказал, что на передовую Федан впервые попал, когда ему было всего 13 лет - втайне от семьи вместе с волонтерами он отправился давать концерт для наших защитников. С тех пор он принял решение защищать родную землю. Сперва воин получил военное образование, а в февраля 2022 года без колебаний отправился на фронт.

Второй страстью Савелия Федана была музыка. В 2016 году на шоу "Х-фактор" он представил реп-композицию собственного сочинения под названием "Украина". Как рассказывал сам артист, на ее написание его вдохновила поездка на восток нашей страны, к украинским защитникам. Тогда трогательная история и мощный текст Федана принес ему четыре "да" от судей. Но стать артистом юный воин так не успел.

Смотрите видео выступления Савелия Федана на шоу Х-фактор:

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