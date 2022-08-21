"Узнала за пару месяцев до смерти": муж Русланы Писанки рассказал про смертельную болезнь актрисы

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Муж украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки Игорь Исаков признался, как узнал о смертельной болезни жены.

По словам Игоря Исакова, когда артистка уехала в Германию, они еще не знали о том, что у нее рак.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль", – рассказал Исаков, передает ТСН.

Даже чувствуя себя нехорошо, проходя химию, она умудрялась поддерживать своих подружек, которые ей жаловались на жизнь.

"Вам маленький пример. Когда она лежала, даже после химии, было не очень хорошо, звонили какие-то подруги, жаловались на свою жизнь, она их по телефону успокаивала, что все хорошо, успокойтесь, все будет хорошо. Вот вам пример… Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но все равно… На вид она всегда была улыбчивая, всегда в хорошем настроении", - рассказал Исаков.

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Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник - от тяжелой болезни.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

Похоронили актрису 21 августа в Киеве.

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