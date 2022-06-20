"Уже накинула, но ещё мало": Волочкова в перьях переборщила с креативом

Поклонники балерины подозревают, что она злоупотребляет алкоголем.
Российская балерина, которая последние дни занималась съемками своего клипа, решила максимально долго использовать предоставленные ей наряды.
На своей страничке в Instagram она решила заинтриговать своих подписчиков.
"Когда пишешь письмо, но уже не хочется..", - загадочно написала Волочкова в подписи к фото, на котором предстала в белом платье, которое предназначалось для съемок.
Поклонники не оценили такой креатив балерины.
"Уже накинула, но ещё мало", "Учитесь правильно излагать свои мысли", "Когда уже накинула, но ещё мало", "Внимание! Делаем умное лицо)))) снимаю!", - писали в комментариях под фото.
Ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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