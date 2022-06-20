"Уже накинула, но ещё мало": Волочкова в перьях переборщила с креативом

Волочкова в перьях переборщила с креативом / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина, которая последние дни занималась съемками своего клипа, решила максимально долго использовать предоставленные ей наряды.

На своей страничке в Instagram она решила заинтриговать своих подписчиков.

"Когда пишешь письмо, но уже не хочется..", - загадочно написала Волочкова в подписи к фото, на котором предстала в белом платье, которое предназначалось для съемок.

instagram.com/volochkova_art/

Поклонники не оценили такой креатив балерины.

"Уже накинула, но ещё мало", "Учитесь правильно излагать свои мысли", "Когда уже накинула, но ещё мало", "Внимание! Делаем умное лицо)))) снимаю!", - писали в комментариях под фото.

Ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

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