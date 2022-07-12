Увы, критическое: близкий друг семьи Заворотнюк рассказал о ее состоянии

Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга/ facebook.com/AZavorotnyuk/

Журналист Алексей Еремин в интервью изданию Solenka.info, со ссылкой на источник в семье артистки заявил, что российская актриса Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии.

По словам инсайдера, знакомого с ситуацией в семье, состояние Анастасии оценивается врачами как критическое. Шансы на выздоровления постоянно уменьшаются. Инсайдер отметил, что специалисты, занимающиеся лечением, вынуждены признать неэффективность проводимой терапии и все потому, что между образованием опухоли и её диагностирование прошел довольно большой период, и драгоценное время было упущено.

В то же время, источник утверждает, что ее семья продолжает надеяться на лучшее и всячески поддерживать актрису.

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Отметим, ее дочь Анна Заворотнюк всячески демонстрирует свою шикарную жизнь, путешествуя по разным уголкам мира.