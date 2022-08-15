"Устала от этой мерзости": раскрыта правда об отношениях между Пугачевой и Киркоровым

Алла Пугачева, Филипп Киркоров / скриншот

Российский шоу-бизнес разделился на два лагеря из-за войны в Украине. Некоторые осуждают вторжение РФ в другую страну, как это делает Алла Пугачева, а некоторые поддерживают оккупантов, как это делает Филипп Киркоров.

Как выяснилось, еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину звезды находились не в самых теплых отношениях.

"Лет пять-шесть назад я заметил, что Пугачева вообще перестала скрывать свое отношение к нему. На разных шоу (Малахова, Галкина – в то время уже мужа певицы) они снимались вместе. Сидит Филипп, разодетый в пух и перья, Алла вся в черном. Киркоров выказывает ей бесконечное лизоблюдство, все время якает. Это было странно, ведь Пугачева была уже замужем за другим. Помню, как Алла давала ему какие-то колкости в ответ, а он делал вид, что не замечает", - рассказал блогер Рустам Солнцев.

По его словам, Примадонну разочаровали в бывшем муже его странная дружба с Ольгой Бузовой и то, что "он ездил на курорты с мужчинами-эскортниками".

"Она устала от этой мерзости, которой стало слишком много. Киркоров стареет, глаза вылезают еще больше, это бесконечное яканье, манерность из 90-х. Это невозможно смотреть и слушать. Когда-то он косплеил Пугачеву, повторяя за ней витиеватые фразочки, ее голос. Но Алла осталась Аллой, она такой была всегда. А Киркоров превратился в старую женщину, мерзкую и противную", - поделился блогер.

Напомним, ранее домработница Люся, которая более 20 лет работала на Филиппа Киркорова, решила рассказать подробности личной жизни певца.

Женщина призналась, что ее бывший босс (она уже 2 года не работает у Киркорова) - однолюб, но мог связать свою жизнь со многими знаменитостями.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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