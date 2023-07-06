"Сдохла": в сети появилась информация о смерти Лолиты

Бывшая украинская певица Лолита сообщила, что ее коллеги успели ее оплакать.

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Певицу Лолиту успели оплакать ее друзья / Коллаж Главред, фото скриншот

В сети появилась информация о том, что скончалась российская певица украинского происхождения, которая поддержала военное вторжение России в Украину, Лолита Милявская.

Об этом она сама лично рассказала на странице в Instagram.

Оказалось, что певица, которая частенько бывает выпившей, стала жертвой мошенников. От ее имени приходили голосовые сообщения, где она просила денег у своих друзей.

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"Сколько же мошенников находится на этой земле и на любых ситуациях они зарабатывают. Вам могут поступить даже мои голосовые смс-ки, которые я явно кому-то наговаривала. Они совершенно невинного содержания. Личные, но все это вплетено в контекст криптовалюты", - говорит предательница.

Позже она также рассказала, что появились и сообщения о том, что Лолита "сдохла".

На видео - Лолита говорит о своей смерти:

"Коллеги мои дорогие, спасибо вам огромное. Теперь я буду знать, кто будет по мне плакать, когда появилось сообщение, что я сдохла. Но появилось оно странным образом в Германии, и все, у кого там родственники меня оплакали. Но хорошо, теперь я точно знаю, кому я не безразлична", - обрадовалась собственной кончине она.

Напомним, Лолита Милявская, которая поддержала диктатора Путина и войну в Украине, показала себя в одних трусах. 59-летняя певица вдруг показала свое тело в ванной и вновь спровоцировала разговоры о пластической хирургии.

Ранее она также сообщила, что она "из запойных" и не может выпить мало. "Я из тех людей, кто запойный. Не могу выпить мало, поэтому не бухаю. Если я выпила, то весело мне, а людям вокруг — не очень. То же самое с казино. Это по максимуму! И когда вышел запрет на казино, я сказала: "Круто я при своих!" У меня пропал азарт", — сказала Лолита, указав также на проблемы с игроманией.

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