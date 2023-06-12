"Ушла реветь, сердиться и болеть": куда исчезла Анна Кошмал

Звезда Сватов испугала фанатов длительным отсутствием, которое стало результатом психологической травмы.

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Анна Кошмал рассказала, куда пропала из Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса Анна Кошмал, звезда сериалов Папик и Сваты, на некоторое время исчезла из публичного пространства, чем вызвала беспокойство у своих поклонников.

Артистка забросила свой блог в Instagram, и лишь сейчас нашла в себе силы объяснить, что же произошло. Оказалось, что Кошмал пережила нервный срыв - последней каплей для нее стал теракт страны-оккупанта на Каховской ГЭС.

"На этот раз я не смогла поймать дзен, поэтому задонатив повсюду, куда смогла, ушла с инфопространства реветь, сердиться и болеть. И все бы ничего (не в первый раз), если бы не надо было много работать... Поэтому я дала себе какое-то время все отпустить и перестала бороться с собственным отчаянием. Хотя и расслабиться, казалось, невозможно", - написала актриса.

Утешение она нашла в работе и семье. К тому же расшатанное психологическое состояние принесло ей новый жизненный урок, который она оценила по достоинству.

"Но самое важное, что я для себя подчеркнула: никто не в силах помочь тебе вылезти из пропасти, пока ты сам не примешь такое решение и не поможешь себе", - сообщила Кошмал, которая уже вернулась к работе и поклонникам.

Анна Кошмал рассказала, куда пропала из Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/smorkovkina

Подрыв Каховской ГЭС - что известно

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавалось из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому именно страна-агрессор РФ ответственна за то, что произошло.

Смотрите видео о том, какими последствиями для Украины и мира может обернуться трагедия на Каховской ГЭС:

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