Уронили прямо на сцене: Мадонна попала в конфуз во время концерта

Известную на весь мир американскую певицу Мадонну случайно уронили во время выступления. Это произошло на концерте в Сиетле 17 февраля. Но певица выкрутилась как настоящий профессионал.
65-летняя Мадонна показала впечатляющее мастерство, кадры с концерта уже разлетелись в сети Х.
Open Your Heart. Watch how #Madonna handles a flub. #MadonnaCelebrationTourpic.twitter.com/IcUzxL8iuk— ?ames ??⛧?️? Ꙅtiffler (@Lyve_Wire) February 19, 2024видео дня
На кадрах видно, как во время исполнения хита Open Your Heart певицу на стуле тянет за собой один из танцоров. Мадонна должна была развернуться и петь сидя, однако мужчина подвернулся и вместе со стулом и певицей упал на сцену. Но певица умело решила ситуацию в миг: перевернулась и со смехом продолжила исполнять свой хит.
Поклонники не пожалели похвалы в сети X, оставив множество комментариев под видео выступления:
"Она продолжила как настоящий профессионал".
"Я был там, когда это произошло, она справилась с этим удивительно, поначалу я думал, что это было частью шоу".
"Всегда как профессионал – никогда не пропускает ритм".
"Люблю ее. Она просто невероятная".
Добавим, недавно Мадонна поразила поклонников своим молодым внешним видом, опубликовав снимки с фотосессии.
Также напомним, что певица не скрывают свою поддержку Украины и на одном с концертов вышла с нашим флагом.
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