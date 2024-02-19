Уронили прямо на сцене: Мадонна попала в конфуз во время концерта

С Мадонной случилось настоящее происшествие на сцене во время концерта.

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Мадонну уронили на сцене / фото: instagram.com/madonna/

Известную на весь мир американскую певицу Мадонну случайно уронили во время выступления. Это произошло на концерте в Сиетле 17 февраля. Но певица выкрутилась как настоящий профессионал.

65-летняя Мадонна показала впечатляющее мастерство, кадры с концерта уже разлетелись в сети Х.

На кадрах видно, как во время исполнения хита Open Your Heart певицу на стуле тянет за собой один из танцоров. Мадонна должна была развернуться и петь сидя, однако мужчина подвернулся и вместе со стулом и певицей упал на сцену. Но певица умело решила ситуацию в миг: перевернулась и со смехом продолжила исполнять свой хит.

Поклонники не пожалели похвалы в сети X, оставив множество комментариев под видео выступления:

"Она продолжила как настоящий профессионал".

"Я был там, когда это произошло, она справилась с этим удивительно, поначалу я думал, что это было частью шоу".

"Всегда как профессионал – никогда не пропускает ритм".

"Люблю ее. Она просто невероятная".

Добавим, недавно Мадонна поразила поклонников своим молодым внешним видом, опубликовав снимки с фотосессии.

Также напомним, что певица не скрывают свою поддержку Украины и на одном с концертов вышла с нашим флагом.

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