"Уничтожить": Коля Серьга мощно обратился к россиянам

Коля_Серьга / Instagram

Украинский музыкант и телеведущий Коля Серьга написал пронзительный стих, посвященный войне в Украине и жестокому нападению России на Украину.

В своей поэзии "Уничтожить" он обратился к россиянам, а также призвал уничтожить всех, кто причастен к этой войне: "Через год и через десять". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Культурный десант будет лично следить, чтобы не забылось", - декларирует Серьга.

"Мой враг - не животное, ведь у животного есть инстинкты, Мой враг не человек, потому что у человека есть принципы, Мой враг - одержимость, реквием по человеку, Мой враг - эпидемия, без чести погибнет", - сказано в стихотворении.

Напомним, ранее Коля Серьга рассказал полную историю общения с бывшей коллегой Региной Тодоренко, которая переехала в Россию и замалчивает войну в Украине.

Артист признался, что ее игнорирование записанного им публичного обращения стало моментом, когда он "похоронил" звезду в своей жизни, рассказал он в программе "Зірковий шлях".

По словам Серьги, у него нет желания больше общаться с одесситкой. "Я записал видеообращение, где в лице Регины обратился ко всем нейтральным блогерам на территории РФ. Но она отнюдь не отреагировала. И я понял, что это были похороны Регины в моей жизни. Надгробная речь – бац, и кинул земельку", – сказал ведущий.

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