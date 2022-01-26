Умерла звезда фильма Анжелика - маркиза ангелов Этшика Шуро

Умерла Этшика Шуро - французская актриса / Коллаж - imdb.com

25 января 2022 года ушла из жизни французская актриса Этшика Шуро (урожденная Жаннина Полетт Верре).

Артистке было 92 года. Согласно источникам, подтверждающим кончину Шуро, смерть наступила по естественным причинам.

За свою карьеру сыграла 17 ролей во французских и голливудских фильмах. Отечественным зрителям она запомнилась по экранизации романов Анн и Сержа Голон об Анжелике.

В культовом фильме про приключения неугомонной девушки по имени Анжелика, Этшика Шуро сыграла роль ее старшей сестры - Ортанс (Гортензия) де Сансе, с которой у главной героини были сложные отношения. Ортанс во многом осуждала Анжелику, но все же помогала ей, когда та попала в беду.

Успешно дебютировав во французском кино в фильмах Дети любви и Побежденные, Шуро отправилась покорять Голливуд, что, впрочем, могло ей удаться, ведь она снялась в некоторых известных картинах, среди которых Эскадрильи "Лафайет" с Клинтом Иствудом.

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Однако сразу после этого она оставила съемки в кино на целых четыре года, чтобы полностью посвятить себя роману с марокканским принцем Хасаном II.

Их роман закончился с восходом Хасана на престол. Этшика Шуро вернулась к истокам, снялась во французском романтическом историко-авантюрном фильме Анжелика - маркиза ангелов, и окончательно ушла из кино.

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