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Умерла советская актриса-долгожительница Вера Васильева

Анна Подгорная
9 августа 2023, 11:51 обновлено 9 августа, 11:51
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Васильева выходила на сцену на протяжении 75 лет.
Умерла Вера Васильева
Умерла Вера Васильева / коллаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Советская театральная и киноактриса Вера Васильева скончалась в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Московский академический театр сатиры, в котором артистка служила с 1948 года.

"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", - заявляет пресс-служба театра.

Вера Васильева была старейшей из живущих народных артистов СССР, правда это звание она носила всего один день - с 8 по 9 августа 2023 года. В конце сентября актрисе исполнилось бы 98 лет.

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Актриса Вера Васильева известна ролями в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал", "Следствие ведут ЗнаТоКи", киноспектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Как важно быть серьезным" и пр.

Последний раз на сцену Васильева вышла в январе 2023 года - она принимала участие в развлекательной постановке Театра сатиры, приуроченной к Старому Новому году.

Ранее в рф скончалась популярная советская актриса Ирина Мирошниченко. В 82 года она попала в больницу с тяжелой формой распространенного заболевания, которое сперва пыталась вылечить самостоятельно.

Также в семье Ольги Сумской случилось несчастье - актриса рассказала про смерть Николая Петровича Борисюка, отца ее супруга, актера Виталия Борисюка.

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