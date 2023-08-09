Умерла советская актриса-долгожительница Вера Васильева

Советская театральная и киноактриса Вера Васильева скончалась в Москве в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Московский академический театр сатиры, в котором артистка служила с 1948 года.
"Наш театр постигло большое горе: не стало Веры Кузьминичны Васильевой. Нашей любимой Верочки. Выражаем соболезнования близким, друзьям и легиону ее почитателей", - заявляет пресс-служба театра.
Вера Васильева была старейшей из живущих народных артистов СССР, правда это звание она носила всего один день - с 8 по 9 августа 2023 года. В конце сентября актрисе исполнилось бы 98 лет.
Актриса Вера Васильева известна ролями в фильмах "Сказание о земле Сибирской", "Чук и Гек", "Свадьба с приданым", "Карнавал", "Следствие ведут ЗнаТоКи", киноспектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Как важно быть серьезным" и пр.
Последний раз на сцену Васильева вышла в январе 2023 года - она принимала участие в развлекательной постановке Театра сатиры, приуроченной к Старому Новому году.
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